"The Voice Kids 3" BITWY 3. Poznaliśmy ostatnią finałową trójkę z drużyny Cleo! Kto przeszedł dalej?

Ostatnie bitwy w programie "The Voice Kids" już za nami! Były łzy wzruszenia i szczęścia, ale i bardzo trudne decyzje, które tym razem musiała podjąć Cleo! Kto jest w jej finałowej trójce? Sprawdź, co się wydarzyło!

"The Voice Kids 3" BITWY 3. - co się wydarzyło?

Po bitwach w drużynie Dawida Kwiatkowskiego oraz Tomsona i Barona, przyszedł czas na ekipę Cleo. Na tym etapie trenerka musiała wybrać najlepszą osobę z każdego trio. Ten odcinek "The Voice Kids" otworzył występ Oliviera, Grzesia i Pawła. Wykonali piosenkę "Jak nie my to kto?", którą w oryginale śpiewają Mrozu i Tomson. - Rozpaliliście scenę, wspaniale otworzyliście te bitwy - ocenił Dawid Kwiatkowski. Cleo zdecydowała, że dalej idzie z nią Paweł!

W drugim trio znalazły się Ola, Agnieszka i Martyna. Zmierzyły się z piosenką "Diamonds" z repertuaru Rihanny. - To było bardzo przemyślane, dojrzałe - stwierdził po występie Baron. Cleo zdecydowała, że swoją przygodę z programem będzie kontynuowała Agnieszka!

Następnie na scenie pojawili się Kamil, Dawid i Szymon. Zaśpiewali piosenkę Backstreet Boys pt. "Get down". Podczas prób pomagali im chłopcy z 4Dreamers, czyli uczestnicy pierwszej edycji programu, którzy stworzyli swój boys band. - To było przeurocze. Jesteście do zjedzenia - powiedział Baron. - Wolę ten zespół niż Backstreet Boys - ocenił Dawid Kwiatkowski. Zwycięzcą tej bitwy został Szymon!

Magdalena, Wiktoria i Cornelia stworzyły kolejne trio. Cleo wybrała dla nich utwór Etty James - "At last". - Przez pewien moment musiałem się uszczypnąć. Myślałem, że jestem w dużym The Voice, gdzie śpiewają dorośli - zachwycał się po występie Dawid Kwiatkowski. - Mieliśmy iście królewski występ - dodał Tomson. Ostatecznie to Wiktoria dostała szansę, by śpiewać w kolejnym etapie.

"Konika na biegunach" z repertuaru Urszuli zaśpiewali Natalia, Maya i Kuba. - To jest starcie tytanów! - stwierdził Baron. Wybór był bardzo trudny, ale do kolejnego etapu Cleo awansowała Mayę!

Ostatni pojedynek należał do Julii Tk., Julii T. i Natalii. Cleo wybrała dla nich piosenkę "Rolling in the deep" Adele. - Jestem wbity w fotel. Lepszego zakończenia tych bitew nie mogłaś sobie wyobrazić - powiedział Dawid do Cleo. - Wszystkie jesteście równie zdolne - ocenił Baron. Cleo zdecydowała, że w programie zostaje Natalia!

Sing Off w drużynie Cleo – kto trafił do finału?

Jako pierwszy wystąpił Paweł w piosence Zbigniewa Wodeckiego - "Chwytaj dzień". Potem Agnieszka zaśpiewała "The Greatest", który w oryginale wykonuje Sia. Kolejny na scenie pojawił się Szymon i zmierzył się z utworem "Youngblood" zespołu 5 Seconds of Summer. Wiktoria zaśpiewała "Creep", który w oryginale wykonuje zespół Radiohead. Maya na warsztat wzięła piosenkę "Kiedy jesteś tu" z filmu "Zaplątani". Sing off zakończyła Natalia, która zaprezentowała się w utworze "All I ask" z repertuaru Adele.

Cleo zdecydowała, że do kolejnego etapu "The Voice Kids" przechodzą Natalia, Wiktoria i Szymon!