"The Voice Kids 3". Dawid Kwiatkowski od początku wiedział, że to Marcin Maciejczak wygra? Wiemy, jaka jest prawda!

Dawid Kwiatkowski od początku wiedział, że to Marcin Maciejczak wygra 3. edycję "The Voice Kids"? Wokalista i Trener muzycznego show Dwójki powiedział nam, jaka jest prawda!

Marcin Maciejczak wygrał "The Voice Kids 3"!

Marcin Maciejczak z drużyny Dawida Kwiatkowskiego został uznany Najlepszym Głosem w Polsce i dzięki głosowaniu widzów, wygrał 3. edycję "The Voice Kids". W nagrodę otrzymał również 50 000 zł na edukację. Czy jego Trener od początku wiedział, że to właśnie do niego powędruje statuetka?

Wrażliwy 13-latek zachwycił wszystkich już podczas Przesłuchań w Ciemno. Jego wykonanie "I’ll Never Love Again" Lady Gagi wprawiło wszystkich w osłupienie. Już wtedy pojawiały się głosy wskazujące, że to właśnie Marcin wygra 3. edycję "The Voice Kids". Czy Dawid Kwiatkowski też tak uważał?

Nie było tak - stanowczo stwierdza wokalista. - Z Marcinem bardzo dużo pracowaliśmy na to, aby działo się to, co dzieje się teraz. Miałem wspaniałą drużynę i wspaniałych uczestników (...) W pierwszej części finału podjąłem decyzję na 30 sekund przed tym, jak ją ogłosiłem. Ala, Anastazja i Marcin zaśpiewali znakomicie* - dodaje Kwiatkowski. Co jeszcze powiedział nam na gorąco po finale 3. edycji "The Voice Kids"? Zobacz wideo!



