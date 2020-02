"The Voice Kids 3" FINAŁ. Wygrał Marcin Maciejczak z drużyny Dawida Kwiatkowskiego!

Finał "The Voice Kids 3" za nami. Kto wygrał kolejną edycję dziecięcego talent show? Najlepszym Dziecięcym Głosem w Polsce okrzyknięto Marcina Maciejczaka z drużyny Dawida Kwiatkowskiego. To on wygrał kontrakt płytowy i czek na 50 tysięcy złotych. Czy pierwszy chłopak, który wygrał "The Voice Kids" powtórzy sukces Roksany Węgiel i Aniki Dąbrowskiej?

"The Voice Kids 3" FINAŁ - co się wydarzyło?

W sobotę, 22 lutego 2020 roku odbył się finał trzeciej edycji The Voice Kids". W ostatnim odcinku dziecięcego talent show zobaczyliśmy występy dziewięcioro finalistów. Na początek zobaczyliśmy wspólny występ dzieciaków i ich trenerów z utworem "I'll be there for you" z serialu "Przyjaciele".

Na pierwszy ogień poszła drużyna Tomsona i Barona. Finałową rywalizację rozpoczęła Hania Sztachańska z piosenką "This world" Selah Sue. W "The Voice of Poland" ten utwór śpiewała już m.in Natalia Nykiel, która obecnie robi zawrotną karierę w branży muzycznej. -To był tak dojrzały występ, ty tak ją czułaś - ocenił Dawid Kwiatkowski. -To jak się prezentujesz na scenie, to jak śpiewasz to już perfekcyjny wokal - dodała Cleo.

Roksana Węgiel pokazała kilkudniowego braciszka! Mama Roxie urodziła!Zobacz więcej

Ewelina Kozub w finale "The Voice Kids 3" zaśpiewała piosenkę Ewy Farnej "Ewakuacja". Cleo przyznała, że uwielbia głos Ewy Farnej za jej "pazur w głosie". Zdaniem Trenerki 13-latce w 100% udało się oddać temperament piosenki. -Ewakuacja dla połowy rockowych wokalistek jest wskazana - stwierdził Tomson. Ola Gwazdacz zamykała pierwszą część występów w drużynie chłopaków z Afromental. Jedenastolatka z Dzierzgonia zaśpiewała energetyczne "Waka Waka" Shakiry. -Ja nie wiem, jak można aż tak blisko zaśpiewać oryginału - zaczął Dawid Kwiatkowski. -Miejscami jeden do jeden słyszałam Shakirę! - dodała zaskoczona Cleo.

Po wszystkich występach z drużyny Tomsona i Barona na scenie pojawili się chłopaki z New Hope Club. Do ścisłego finału "The Voice Kids 3" z drużyny Afromental przeszła Hania Sztachańska.

Kim są finaliści? Kto powtórzy sukces Rokasny Węgiel i Aniki Dąbrowskiej?Zobacz więcej

Z drużyny Cleo jako pierwsza zaśpiewała Natalia Kwalec. 15-latka wykonała legendarny utwór Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat". Po jej występie wszyscy Trenerzy wstali z miejsc. -Tak bardzo ci uwierzyłem w to, co zaśpiewałeś, to była profeska - ocenił Dawid Kwiatkowski. -Trafiłaś prosto w nasze serca - pochwaliła swoja podopieczną Cleo. Szymon zadedykował utwór mamie, która choruje na stwardnienie rozsiane. Chłopiec zaśpiewał "Just the way you are" z repertuaru Bruno Marsa i wzruszył Cleo do łez swoim występem. -Jeżeli kiedyś będzie dane mi mieć dzieci, to mam nadzieję, że mój synek zaśpiewa dla mnie tak, jak ty dla swojej mamy, bo to była najpiękniejsza laurka - powiedziała Trenerka. Na koniec z drużyny Cleo "Nothing Else Matters" zaśpiewała Wiktoria Zwolińska. -Oddałaś maksimum uczuć w tym kawałku - powiedziała po jej występie Trenerka.

Po gościnnym występie "4 Dreamers" Cleo zadecydowała, że w finale "The Voice Kids 3" będzie reprezentowała ją Natalia Kwalec.

Zaskakujące wyznanie Dawida Kwiatkowskiego! Chciał zrezygnować z kariery przez hejtZobacz więcej

Z teamu Dawida Kwiatkowskiego jako pierwsza na scenę w finale "The Voice Kids 3" wkroczyła Anastazja Maciąg. Czternastoletnia Olsztynianka wykonała utwór "Jestem kamieniem" z repertuaru Kayah, a Trenerzy ponownie wstali z miejsc! -To było coś magicznego - oceniła Cleo. Baron przyznał, że podczas występu Anastazji po raz pierwszy, w takcie finału 3. edycji miał dreszcze. Kolejna na scenie pojawiła się Ala Tracz. Najmłodsza uczestniczka tej edycji zaśpiewała wielki przebój Whitney Houston "I Have Nothing". -Profesjonalne wokalistki czasami boją się tego utworu [...] a ty sobie stanęłaś i po prostu go zaśpiewałaś - stwierdziła Cleo. -Jak nagrasz kiedyś płytę, będę pierwszym, który ją kupi - dodał Baron. Stawkę w drużynie Dawida zamykał Marcin Maciejczak, który wykonał utwór Conchity Wurst "Rise Like A Phoenix". -Zasługujesz na finał, ale też scenę eurowizyjną - stwierdziła Cleo. -Jesteś muzyką, która uderza - ocenił Tomson.

Po występie Isaca Elliota przyszedł czas na werdykt w drużynie Dawida Kwiatkowskiego. Trener na swojego finalistę wybrał Marcina Maciejczaka.

Zaskakujące wyznanie Dawida Kwiatkowskiego! Chciał zrezygnować z kariery przez hejtZobacz więcej

W drugiej części finału 3. edycji "The Voice Kids" wybrana trójka zaśpiewała duety z Trenerami. Finaliści zaprezentowali też swoje single - Hania wykonała "Czarno biały film", Natalia "Pozwól", a Marcin "Jak gdyby nic". Zwycięzcę programu tradycyjnie wybrali widzowie za pomocą głosowania SMS.

Na scenie podczas finału pojawiła się też Viki Gabor, która zaśpiewała "Superhero" oraz Alicja Szemplińska z singlem "Prawie my".

Trzecią edycję "The Voice Kids" wygrał Marcin Maciejczak!

"The Voice Kids" - sprawdź program tv