"The Voice Kids 3". Gabriela Coutinho wygląda jak Roksana Węgiel! Co je łączy? Młode wokalistki są do siebie bardzo podobne

Gabriela Coutinho to jedna z uczestniczek 3. edycji "The Voice Kids". Dziewczynka, która trafiła do drużyny Dawida Kwiatkowskiego wygląda jak Roksana Węgiel! Co je łączy?

Gabriela Coutinho to w połowie Polka, a w połowie Portugalka, która pojawiła się podczas Przesłuchań w ciemno do 3. edycji "The Voice Kids". To moje dwa domy. Oba kraje są bliskie mojemu sercu – tłumaczyła w "The Voice Kids" 13-latka, która rozgrzała publiczność energetycznym wykonaniem przeboju Amerykanki Tori Kelly. Publiczność podczas jej występu bawiła się doskonale. Wszyscy trenerzy odwrócili też swoje fotele! Gabrysia na swojego Trenera wybrała Dawida Kwiatkowskiego! Roksana Węgiel świętuje 15. urodziny! Z tej okazji dostała przestrogę od Dawida Kwiatkowskiego!Zobacz więcej Po emisji odcinka "The Voice Kids" z udziałem Gabrieli Coutinho w sieci rozgorzała dyskusja na temat jej podobieństwa do zwyciężczyni 1. edycji show - Roksany Węgiel. Młode wokalistki są bowiem do siebie bardzo podobne. Dziewczyna ma potencjał tylko żeby tego nie zmarnowała Trochę podobna do Roksany Węgiel Z wyglądu Roksana ale z głosy Magda Bereda Strasznie przypomina mi Roksanę, a wam? Czy Wy również dostrzegacie to podobieństwo? Uważacie, że Gabrysia ma szansę powtórzyć sukces swojej starszej koleżanki?