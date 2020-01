"The Voice Kids 3". Ida Nowakowska nie mogła powstrzymać łez wspominając zmarłego tatę

Podczas szczerej rozmowy z kolejną uczestniczką "The Voice Kids" Ida Nowakowska popłakała się, wspominając zmarłego tatę.

"The Voice Kids 3" - premiera w Nowy Rok, 1 stycznia 2020 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2

Sobotni odcinek „The Voice Kids” będzie niezwykle emocjonujący. W trakcie rozmowy z jedną z uczestniczek prowadząca show się popłakała.

Podczas przedostatnich Przesłuchań w Ciemno trzeciej edycji muzycznego show z udziałem dzieci na scenie usłyszymy m.in. Anastazję Maciąg. Podczas wspólnej rozmowy z nastolatką Idzie Nowakowskiej przyszło się zmierzyć z poruszającą historią z życia dziewczynki.

Cleo popłakała się podczas występu uczestniczki! Kto ją tak bardzo wzruszył?Zobacz więcej

– Mój tata, kiedy miałam pięć lat, zmagał się z nowotworem. Niestety przegrał tę walkę - wyznała na planie uczestniczka, która miłość do śpiewu zawdzięcza właśnie ojcu.

Mimo traumatycznego wydarzenia Anastazja nigdy nie przestała śpiewać. Zaczęła szlifować umiejętności, brać udział w konkursach wokalnych i występować podczas muzycznych przeglądów. Historia Anastazji bardzo poruszyła Idę Nowakowską, która sześć lat temu również straciła ojca.

– Mój tata też zmarł i mam wrażenie, że od tego czasu… Zaraz się popłaczę… Mam wrażenie, że od tego czasu w jakimś sensie jestem osobą silniejszą. Jest coś takiego, że mimo że nie ma osoby z tobą, jest gdzieś tam na górze i non stop cię wspiera - rozpoczęła rozmowę niezwykle poruszona Ida Nowakowska.

W dalszej rozmowie prowadząca „The Voice Kids” wyznała, jak bardzo to wydarzenie wpłynęło na nią i jej relację z mamą. Emocje były tak wielkie, że ani Ida, ani Anastazja nie były w stanie powstrzymać potoku łez.

Ida Nowakowska lepsza od Barbary Kurdej-Szatan? Obudził się w niej instynkt macierzyński!Zobacz więcej

– Mam świadomość, że on to widzi, ale chciałabym, żeby widział to na żywo - podsumowała tuż przed wejściem na scenę nastolatka, która zaśpiewała utwór Beyonce „I Was Here”.

Całą rozmowę oraz występ Anastazji będzie można zobaczyć już w najbliższą sobotę, 11.01.2020 o godzinie 20:05 w TVP2.