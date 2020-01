"The Voice Kids 3". Liza Misnikova zapowiada swój udział w programie! Już na starcie jest faworytką do zwycięstwa?

Na antenie TVP 2 ruszył program "The Voice Kids 3". Jeszcze przed startem show spekulowano, jakie tym razem zdolne dzieci pojawią się w programie, ale chyba nikt nie spodziewał się, że na scenie wystąpi... tegoroczna reprezentantka Białorusi na Eurowizji Junior, Liza Misnikova!

Liza Misnikova ma 14 lat i pochodzi z Białorusi, ale bardzo dobrze mówi również po polsku! Dziewczynka polskim słuchaczom dała się poznać podczas tegorocznej Eurowizji Junior w Gliwicach, gdzie reprezentując Białoruś konkurowała z Viki Gabor.

Prywatnie Liza Misnikova dobrze zna się z inną polską gwiazdą "The Voice Kids", czyli Roksaną Węgiel, która kibicuje swojej koleżance. Teraz Liza zaprezentowała w sieci pierwsze zdjęcie z programu "The Voice Kids" i napisała, że była bardzo zestresowana przed wejściem na scenę. Co na niej się wydarzyło? O tym widzowie przekonają się już wkrótce!

Wielu już teraz wróży młodej wokalistce finał! Rzeczywiście tak będzie? A może otrzymamy następczynię Roksany Węgiel?

LIZA MISNIKOVA - KIM JEST?

Białoruskie eliminacje do Eurowizji Junior wygrała Jelizawieta Misnikowa, która wykonała piosenkę „Piepielnyj”, czyli „Popiół”. Tak się złożyło, że podczas finałowego koncertu wystąpiły same dziewczyny, a 14-letnia Jelizawieta pojawiła się na scenie jako pierwsza. – Nie byłam pewna wygranej, bo podczas koncertu wystąpiły świetne wokalistki ze znakomitymi piosenkami. Przed wyjściem na scenę miałam tremę, ale gdy zaczęłam śpiewać, wszystko ustąpiło – mówiła Misnikowa, który uczy się muzycznie od pięciu lat, a jej idolką jest Rihanna. Białoruś dwukrotnie wygrała Eurowizję Junior w 2005 i 2007 roku.