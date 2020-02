"The Voice Kids 3". Marcin Maciejczak i jego singiel "Jak gdyby nic" hitem w sieci! Zwycięzca 3. edycji fenomenem na polskim rynku?

Marcin Maciejczak wygrał 3. edycję "The Voice Kids" i już zawojował sieć. Jego singiel "Jak gdyby nic" oraz występy z finałowego odcinka show TVP to hity w Internecie. Czy Marcin przebije popularnością Roksanę Węgiel i Viki Gabor?

"Jak gdyby nic" Marcina Maciejczaka hitem w sieci

Marcin Maciejczak z drużyny Dawida Kwiatkowskiego to zwycięzca 3. edycji "The Voice Kids". Niezwykle utalentowany 13-latek oczarował swoją wrażliwością już podczas Przesłuchań w ciemno, a zaprezentowany w finale singiel pt. "Jak gdyby nic" w dwa dni wspiął się na szczyt najpopularniejszych filmów na YouTube. Na liście znajdują się też jego występy z finałowego odcinka "The Voice Kids".

Marcin Maciejczak pierwszym chłopcem, który wygrał "The Voice Kids". Jak pomógł mu Dawid Kwiatkowski?Zobacz więcej

Oprócz swojego pierwszego singla, Marcin w finale zaśpiewał także utwory "Rise Like A Phoenix" Conchity Wurst i "Zawsze tam, gdzie ty" Lady Pank. Piosenkę "Jak gdyby nic" napisali dla niego Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Patryk Kumór. - Na początku mieliśmy inne plany na piosenkę, chcieliśmy zacząć już od mrocznego stylu, bo chcę tworzyć dark pop, ale finalna wersja tego utworu nie podobała mi się. Później Dominic Buczkowski i Patryk Kumór napisali mi inną piosenkę i to była właśnie "Jak gdyby nic". Myślę, że jest idealnym opisem mnie - opowiada Marcin.

Teledysk do debiutanckiej piosenki Marcina w dwa dni zyskała ponad 800 tys. wyświetleń na YouTube. Z kolei wideo z finału "The Voice Kids", na którym zwycięzca programu śpiewa "Rise Like A Phoenix", obejrzano już ponad 600 tys. razy. Wygląda na to, że Marcin Maciejczak może mocno namieszać na polskim rynku muzycznym. Trzymamy kciuki!

Marcin Maciejczak - kim jest?

Marcin Maciejczak to trzynastolatek z Bartochowa koło Sieradza. Prawdziwy artysta. Nie tylko śpiewa, ale też nagrywa i montuje swoje teledyski. Marcin nie wyobraża sobie życia bez muzyki i w przyszłości chciałby występować na największych scenach.

Dawid Kwiatkowski od początku wiedział, że to Marcin Maciejczak wygra? Wiemy, jaka jest prawda!Zobacz więcej