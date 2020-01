"The Voice Kids 3" odcinek 9 i 10. Reprezentanta Białorusi na Eurowizji Junior faworytką do zwycięstwa? Jak zaśpiewały dziecięce gwiazdy "Stulecia Winnych"?

Ostatnie Przesłuchania w ciemno na Dolnym Śląsku, w Krakowie i Warszawie czas start! Za nami kolejny odcinek programu "The Voice Kids 3". Kto tym razem okazał się najlepszy i awansował do kolejnego etapu? Czy wśród nich jest już zwycięzca tej edycji "The Voice Kids"? Sprawdźcie!

"The Voice Kids 3" odcinki 9 i 10 - co się wydarzyło?

Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się Ewelina, która zaśpiewała piosenkę "Masterpiece". Szybko swoje fotele odwrócili Baron i Tomson oraz Dawid Kwiatkowski. Wzruszona dziewczyna postanowiła iść do ekipy Tomsona i Barona. Następnie na scenie pojawiła się 11-letnia Natalia, która wykonała piosenkę "Jak na lotni" z repertuaru Andrzeja Zauchy. W tym przypadku, w ostatnim momencie, swój fotel odwrócił Dawid Kwiatkowski.

Olivier też ma 11 lat, ale wygląda na kompletnie innego wokalistę niż Natalia. I inny był też repertuar - w tym przypadku mogliśmy posłuchać "Can't Stop the Feeling!". Swój fotel odwróciła jedynie Cleo, po czym razem na scenie wykonali piosenkę.

Agnieszka ma 14 lat i na scenie zmierzyła się z piosenką "The Greatest". Przy takim głosie inaczej być nie mogło - swoje fotele szybko odwrócili Cleo oraz Baron i Tomson, a na koniec to samo zrobił Dawid Kwiatkowski. Co ciekawe, dziewczyna przyniosła ze sobą obraz trenera, do którego chciałaby trafić. Na fotografii był obraz Cleo!

Klara, chociaż ma dopiero 9 lat, uwielbia karate, ale jej miłością jest również śpiewanie. Dziewczynka na scenie zaśpiewała "Motyle i ćmy". Niestety, żaden z jurorów nie odwrócił swojego fotela. Później scenę przejął Grześ, który zaśpiewał piosenkę "Pamięć". Swój fotel odwróciła wzruszona Cleo, a tuż po niej to samo zrobił Dawid Kwiatkowski oraz chłopaki z Afromental. Był komplet! Chłopiec postanowił jednak pójść do drużyny Cleo!

Gabrysia ma 10 lat i uwielbia sporty walki. Uwielbia też śpiewać, dlatego na scenie wykonała numer "Na pewno". W ostatnim momencie swój fotel odwrócił Dawid Kwiatkowski.

Później scenę przejęła 14-letnia Lizaveta, czyli Liza Misnikova, która reprezentowała Białoruś na Junior Eurowizji 2019! Czy to przyszła zwyciężczyni "The Voice Kids 3"? Najpierw trzeba pokonać pierwszy etap, więc Liza na scenie zaśpiewała "Break Free" Ariany Grande. Swoje fotele pod koniec piosenki odwrócili Cleo oraz Baron i Tomson. Dziewczyna, która posiada polskie korzenie, postanowiła dołączyć do ekipy Barona i Tomsona!

Józia i Klementyna mają 11 lat i są bliźniaczkami urodzonymi w piątym miesiącu ciąży! Dziewczynki już miały okazję pojawić się w telewizji - zagrały małe Anię i Manię w serialu "Stulecie Winnych"! Jako pierwsza, piosenkę "Chłopiec z gitarą", zaśpiewała Józia. W ostatnim momencie odwrócili się Dawid Kwiatkowski oraz Baron i Tomson. Dziewczynka poszła do drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Chwilę później na scenie pojawiła się Klementyna, która wykonała "Nie ma fal". Niestety, w tym przypadku żaden z trenerów nie odwrócił swojego fotela.

Kolejną 11-latką w programie była Natalia, która zmierzyła się z piosenką "Wspaniały świat". W ostatnich sekundach wszyscy trenerzy odwrócili swoje fotele! Dziewczynka postanowiła dołączyć do drużyny Cleo. Następnie scenę przejęła 13-letnia Magda. Dziewczyna na warsztat wzięła piosenkę "Euphoria". Podczas refrenu wszyscy trenerzy odwrócili swoje fotele! Magda postanowiła dołączyć do drużyny Cleo!

Wiktoria ma 14 lat i na scenie sprawdziła się w piosence "Creep". Swoje fotele szybki odwrócili wszyscy trenerzy! Dawid Kwiatkowski wręcz popłakał się ze wzruszenia w trakcie piosenki! Wiktoria postanowiła dołączyć do drużyny Cleo!