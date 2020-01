"The Voice Kids 3" odcinek 9 i 10. Wiktoria Zwolińska jak prawdziwa diwa! Trenerzy w szoku! Ma szansę wygrać?

Wiktoria Zwolińska swoją wrażliwością i niesamowitym głosem podbiła serca trenerów "The Voice Kids". Czy to kolejna kandydatka do zwycięstwa? Zobacz wideo!

"The Voice Kids 3" w soboty o godz. 20:05 w TVP2! - sprawdź program tv

Przed nami ostatnie Przesłuchania w Ciemno trzeciej edycji muzycznego show TVP2 z udziałem najmłodszych. Ostatnią uczestniczką, którą Cleo, Tomson i Baron oraz Dawid Kwiatkowski usłyszeli w trakcie pierwszego etapu "The Voice Kids", była 14-letnia Wiktoria Zwolińska z Krakowa. Trenerzy nie spodziewali się, że na koniec nagrań, usłyszą uczestniczkę mającą zadatki na diwę.

13-letni Marcin Maciejczak podbił serca Trenerów! To on wygra 3. edycję?Zobacz więcej

- Jaki ty masz głos, jak ty opowiadasz piosenkę, malujesz uczuciami każdy dźwięk. Jestem w tak olbrzymim szoku. Jesteś niesamowita. Wiesz o czym śpiewasz, a to jest ogromny krok do tego, żeby zostać największą diwą w Polsce! - mówiła wyraźnie podekscytowana Cleo.

Podobnego zdania byli także pozostali trenerzy. - Często mówimy tutaj o iskierce, która powoduje impuls w nas trenerach, że nie możemy się nie odwrócić. Ty to masz w sobie. Od razu wchodzi się w twoją historię - ocenił występ 14-letniej Wiktorii z Krakowa Tomson. - Dopiero gdy przestała grać muzyka a ty przestałaś śpiewać, puściły ci emocje. Do tego czasu byłaś w swoim świecie i chciałaś opowiedzieć nam historię. Nie dałaś po sobie poznać, że nie wierzysz w to, co się dzieje - że trzy fotele są obrócone, że publiczność na ciebie tak reaguje. Jest to cecha przypisywana wielkim gwiazdom - zawyrokował wzruszony Dawid Kwiatkowski.

Ida Nowakowska lepsza od Barbary Kurdej-Szatan? Obudził się w niej instynkt macierzyński!Zobacz więcej

Występ Wiktorii Zwolińskiej tak bardzo spodobał się trenerom, że poprosili 14-latkę o zaśpiewanie jeszcze jednej piosenki. Nastolatka ponownie zaskoczyła trenerów i zaśpiewała autorski, niezwykle dojrzały, jak na tak młody wiek utwór. - Piszę piosenki o wszystkim i o niczym - mówiła skromnie Wiktoria tuż przed występem w "The Voice Kids". Zupełnie innego zdania był jej tata. - Jak dla mnie są to bardzo dojrzałe teksty, niesamowite. Moje dziecko pisze coś takiego, co mnie motywuje do działania - mówił dumny.