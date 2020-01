"The Voice Kids 3" odcinki 1. i 2. Dawid Kwiatkowski dzwoni do ojca, a Cleo płacze po występie! Jak zaprezentowały się śpiewające dzieci i młodzież?

Czas rozpocząć nową edycję jednego z najpopularniejszych polskich talent show, czyli "The Voice Kids 3" czas start! Za nami pierwsze Przesłuchania w ciemno i pierwsze talenty! Trenerom znowu uda znaleźć się talent na miarę Roksany Węgiel i Viki Gabor?

THE VOICE KIDS 3 - PRZESŁUCHANIA W CIEMNO ODCINEK 1

Jako pierwszy na Przesłuchaniach w ciemnio pojawił się 11-letni Szymon, który zaśpiewał "5 sekund to Summer". Wszyscy trenerzy odwrócili swoje fotele pod koniec piosenki, co za emocje! Jego mama jest chora na stwardnienie rozsiane, więc chłopak ukojenie znajduje w śpiewaniu. Stresujemy się, bo to ty podejmujesz teraz decyzję - powiedziała Cleo. Szymon postanowił wybrać jej drużynę!

Maya ma 9 lat i śpiewa od... 5 lat! Dziewczynka zaśpiewała piosenkę "Kiedy jesteś tu". Jako pierwsza swój fotel odwróciła Cleo, a później to samo zrobili Baron i Tomson oraz Dawid Kwiatkowski. Zaczarowałaś mnie swoim głosem! - powiedziała zachwycona Cleo. Maya urodziła się w Chinach i właśnie tam chodziła do przedszkola. Teraz dziewczynka wraz z rodziną mieszka na Wilanowie w Warszawie. Maya zdecydowała, że dołączy do drużyny Cleo.

Natalia ma 14 lat i oprócz śpiewania lubi grać w rugby! Dziewczyna na warsztat wzięła "Closer" Ne-yo. Jako pierwsi swój fotel odwrócili Baron i Tomson, a następnie to samo zrobił Dawid Kwiatkowski. Tuż przed finałem piosenki to samo zrobiła Cleo! Znowu komplet trenerów! Śpiewałaś piosenkę Ne-yo w ten sposób, że program słowo "kids" ma tylko w nazwie - powiedział Tomson. Natalia postanowiła wybrać ekipę Barona i Tomsona!

Michał ma 14 lat i czasem zdarza mu się z kolegą grać na ulicy, szczególnie w metrze. Najwięcej zarobił 35 złotych za 40 minut grania! Chłopak zaśpiewał piosenkę "I don't care". Niestety, żaden z trenerów nie odwrócił swojego fotela.

Iza ma 14 lat i chce zostać... strażaczką! Czy scena zapłonie podczas jej występu? Piosenka "Flashlight" to zweryfikuje! Już po pierwszych sekundach swój fotel odwrócił Dawid Kwiatkowski! Na koniec odwrócili się jeszcze Baron i Tomson! Nie ma co ściemniać, jest bardzo dobrze - powiedział Tomson. Kwiatkowski był tak zachwycony wykonaniem, że aż... zadzwonił do ojca po poradę, jak przekonać dziewczynę aby wybrała jego team! I zadziałało - Iza wybrała ekipę Dawida!

Estera ma 15 lat i postanowiła zmierzyć się z piosenką "Wrecking Balls". Wystarczyły pierwsze dźwięki, aby Dawid Kwiatkowski odwrócił swój fotel! Później swoje fotele odwrócili też Cleo oraz chłopaki z Afromental! Co ciekawe, Estera brała udział w 2. edycji show i wówczas nikt nie odwrócił swojego fotela! Trenerzy tego nie pamiętali... Finalnie Estera wybrała Dawida Kwiatkowskiego!

Julia ma 13 lat i oprócz śpiewania uwielbia malować. Dziewczyna zaśpiewała "How Will I Know" i wszyscy trenerzy odwrócili swoje fotele! Masz prezencję i ruszasz się swobodnie na scenie - powiedziała Cleo. Julia postanowiła dołączyć do drużyny Cleo!

Konrad ma 10 lat i chciałby zostać piłkarzem. Chłopiec wystąpił już w musicalu; zagrał w "Chłopcach z placu broni"! 10-latek na warsztat wziął utwór "Z poradnika młodego zielarza". Pierwsza swój fotel odwróciła Cleo, a następnie zrobił to samo Dawid Kwiatkowski. Na koniec odwrócili się też Baron i Tomson! Konrad postanowił dołączyć do zespołu Barona i Tomsona!

Ola ma 14 lat, natomiast Ala ma 9 lat i są siostrami. Obydwie zakwalifikowały się do Przesłuchań w ciemno w "The Voice Kids 3". Pierwsza zaśpiewała Ola, która wykonała "Never give up". Swoje fotele odwrócili Dawid Kwiatkowski oraz Baron i Tomson. Dla Oli wybór był prosty - Dawid. Później scenę przejęła Ala, która zaśpiewała "I'll be there". W tym przypadku wszyscy trenerzy odwrócili swoje fotele! Dziewczynka również wybrała Dawida!

Kuba ma 11 lat i zaśpiewał "Ty druha we mnie masz". Niestety, żaden z trenerów nie odwrócił swojego fotela. Później scenę przejęła 13-letnia Kinga, która zaśpiewała "Sztorm" z repertuaru Cleo. I to właśnie Cleo jako pierwsza odwróciła swój fotel! Później odwrócili się Baron i Tomson. Była energia, były łzy! Cleo była wręcz wzruszona wykonaniem piosenki! Jestem tam ogromnie wzruszona. Sposób w jaki oddałaś emocje, to jest dokładnie to, co ja mam w sercu i co chciałam przez tę piosenkę powiedzieć! Zaniemówiłam totalnie - wyznała Cleo. Ku zdziwieniu wszystkich Kinga wybrała... Barona i Tomsona!