"The Voice Kids 3" odcinki 5 i 6. Morze wylanych łez na scenie i kolejne odkryte talenty! Kto przeszedł kolejne Przesłuchania w ciemno?

Kolejne Przesłuchania w ciemno w programie "The Voice Kids 3" za nami! Tym razem otrzymaliśmy morze wylanych łez na scenie i kolejne odkryte talenty! Kto przeszedł kolejne Przesłuchania w ciemno? Sprawdźcie!

"The Voice Kids 3" odcinki 5 i 6 - co się wydarzyło?

Jako pierwsza na scenie tym razem zaprezentowała się 12-letnia Ola. Dziewczynka zaśpiewała "The Best" Tiny Turner. Jako pierwsza swój fotel odwróciła Cleo, a następnie to samo zrobili Baron i Tomson! Ostatecznie Ola postanowiła dołączyć do drużyny chłopaków!

Martyna ma 14 lat i twierdzi, że na scenie staje się prawdziwym potworem! Dziewczyna postanowiła zmierzyć się z utworem "Empire State of Mind". Swój fotel szybko odwróciła Cleo i później się okazało, że zrobiła to jako jedyna.

Wiktoria jest 10-latką i już teraz zdarza się jej siedzieć za mikserem didżejskim! Na scenie zaprezentowała się w numerze "Ani słowa". Niestety, żaden trener nie odwrócił swojego fotela. Później scenę przejęła 14-letnia Julia, która od małego występuje na teatralnej scenie! Za to w programie "The Voice Kids" zaśpiewała "Strangers". W ostatniej chwili swój fotel odwrócił Dawid Kwiatkowski!

Dawid ma 13 lat i twierdzi, że różowa czapka przynosi mu szczęście... Chłopak chciałby zostać pilotem, ale jego serce jest też skierowane ku muzyce. Dawid na warsztat wziął piosenkę "Never say never". Swój fotel odwróciła jedynie Cleo.

Szymon ma 15 lat i zmaga się z chorobą, która zmobilizowała go do udziału w programie. Chłopak na scenie zaśpiewał "Mercy", jednak żaden z trenerów nie odwrócił swojego fotela. Później przyszedł czas na 13-letnią Gabrysię, która w połowie jest Polką, a w połowie Portugalką. Dziewczyna zaśpiewała piosenkę z repertuaru Tori Kelly. Wszyscy trenerzy odwrócili swoje fotele! Gabrysia postanowiła dołączyć do drużyny Dawida Kwiatkowskiego!

Cornelia ma 12 lat i wspierają ją przyjaciółki. Dziewczyna na scenie zaśpiewała piosenkę z repertuaru Meghan Trainor. Swoje fotele odwrócili Cleo oraz Dawid Kwiatkowski. Cornelia postanowiła dołączyć do teamu Cleo.

Mateusz ma 13 lat i pochodzi z Olsztyna. Stresujący się chłopak na scenę wziął piosenkę Lady Gagi. W ostatniej chwili swój fotel odwrócili Baron i Tomson, dziwiąc się, że na scenie jest chłopak a nie dziewczyna!

Ola ma 14 lat i przyjechała do studia "The Voice Kids" ze... szczurem! Gdy go zostawiła, to na scenie zaśpiewała "No Tears left to cry" Ariany Grande. Wszyscy trenerzy odwrócili swoje fotele! Ostatecznie Ola postanowiła iść do drużyny Barona i Tomsona!

Tomek ma 12 lat i uwielbia jeździć komunikacją publiczną oraz słuchać muzyki braci Golec. Dlatego na scenie wykonał piosenkę "Ściernisko". Pomimo show na scenie żaden z trenerów nie odwrócił swojego fotela.

Bartek ma 14 lat i chce, żeby śpiewanie było jego sposobem na życie. Chłopak zmierzył się z utworem "Another Love". Swój fotel odwrócił Dawid Kwiatkowski, chociaż w końcówce to samo chciało zrobić Cleo, ale odpuściła.

Kuba ma 12 lat i zaśpiewał piosenkę "Wierniejsza niż marzenia" Skaldów. Jako pierwszy, przez przypadek (!), swój fotel odwrócił Dawid Kwiatkowski! W ostatniej chwili odwrócili się też Baron i Tomson! I to właśnie do nich dołączył Kuba!

Anastazja ma 14 lat. Pasję do muzyki wszczepił jej tata, który zmarł, gdy dziewczynka miała 5 lat. Nie brakowało łez przy wspomnieniu, szczególnie, że Ida Nowakowska zaczęła wspominać swojego zmarłego tatę. Nastka na scenie zmierzyła się z piosenką "I was here". Występ oczarował Cleo i Dawida, którzy szybko odwrócili swoje fotele! Ostatecznie dziewczyna dołączyła do drużyny Dawida Kwiatkowskiego.