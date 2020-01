"The Voice Kids 3" odcinki 7 i 8. Wzruszające wykonania i niesamowite młode głosy! Kto przeszedł kolejne Przesłuchania w ciemno?

Kolejne Przesłuchania w ciemno w programie "The Voice Kids 3" za nami! Tym razem usłyszeliśmy m.in. zapierające dech w piersiach wykonanie piosenek Adele i Roksany Węgiel! Kto przeszedł do kolejnego etapu? Sprawdźcie koniecznie!

# "The Voice Kids 3" odcinki 7 i 8 - co się wydarzyło?

Za nami kolejne Przesłuchania w ciemno w 3. edycji programu "The Voice Kids"! Czy i tym razem młodzi wokaliści zaskoczyli Trenerów? Które głosy były na tyle dobre, aby odwrócić ich fotele? Dużo się działo!

Jako pierwsza na scenie pojawiła się 14-letnia Natalia z Częstochowy, fanka Formuły 1. Wykonała ona utwór "Grenade" z repertuaru Bruno Marsa. Dziewczynka odwróciła wszystkie fotele, uwiodła jurorów swoją pewnością siebe. Wybrała drużynę Dawida! Druga uczestniczka, Eliza, ma serce rozdarte na pół - jedna część należy do muzyki, druga do koni. Zaśpiewała "Stone cold" Demi Lovato. Wszystkie fotele odwróciły się już po pierwszych słowach piosenki! - Wyszło przepięknie! - mówiła Cleo. Eliza wybrała jednak Barona i Tomsona.

Później nadszedł czas na 13-letniego Michała, który nie tylko śpiewa, ale także recytuje klasyków polskiej poezji. Wybrał sobie utwór "Cisza" Kamila Bednarka. Niestety nie odwrócił żadnego fotela. - Z takim głosem będziesz tylko lepszy - powiedział na pocieszenie Baron. 12-letnia Maya kocha śpiew i podróże. W programie "The Voice Kids" zaśpiewała utwór "Ta sama chwila" z repertuaru Bajmu. Jej wykonanie odwróciło fotele wszystkich trenerów! - Maja, jesteś przesłodka, urocza i śpiewasz naprawdę pięknie - mówili chłopaki, których wybrała dziewczynka.

Później usłyszeliśmy 13-letnią Julię, która zaśpiewała piosenkę "Be the one", którą w oryginale wykonuje Dua Lipa. Odwróciła fotele Dawida i Cleo. - Juleczko, masz bardzo mocny wokal i dobrze czujesz się na scenie - mówił Kwiatkowski. Na bis dziewczynka zaśpiewała "Co mi Panie dasz" wspólnie z Trenerami. Zdecydowała się ostatecznie na drużynę Cleo. Kolejna uczestniczka, Emilka, śpiewała kiedyś w zespole Fasolki. W "The Voice" wykonała "A Thousand Miles" i w ostatnich chwili odwróciła fotele Cleo i Dawida. Poszła do Kwiatkowskiego.

13-letni Antek lubi mieć własne zdanie. W programie zaśpiewał "Hello" z repertuaru Adele. Odwrócił wszystkie trzy fotele! - Publiczność Cię kocha i mają za co! - zachwycał się Dawid. Chłopak wybrał sobie drużynę chłopaków z Afromental. Po przerwie na scenie pojawił się 15-letni Oskar, piłkarz i wokalista. Wykonał utwór "They don't know about us" One Direction. Udało mu się odwrócić trzy fotele. Publiczność była zachwycona, piskom nie było końca! Oskar trafił do drużyny Dawida Kwiatkowskiego.

Kolejna uczestniczka, Ola, zaśpiewała piosenkę "Always remember us this way" z filmu "Narodziny gwiazdy". Zaśpiewała na tyle dobrze, że udało jej się odwrócić dwa fotele, Cleo i Dawida. Trenerzy byli pod wrażeniem jej vibrato. "Księżniczka" Ola powędrowała do drużyny Cleo. Lena ma 9 lat i nie może usiedzieć na miejscu. Wybrała sobie piosenkę "Anyone I want to be" Roksany Węgiel. - Słodziak, który dobrze śpiewa - jeszcze w trakcie występu zachwycali się Trenerzy! Niestety nikt się nie odwrócił... Na pocieszenie Lena dostała od Cleo koronę.

Później poznaliśmy Hanię, która uwielbia skakać ze spadochronem. Wykonała piosenkę "Nothing breaks like a heart" i odwróciła dwa fotele. Cleo uznała, że uczestniczka za bardzo chciała naśladować oryginał, ale nie da się ukryć, że ma ogromny potencjał. Hania wybrała drużynę Barona i Tomsona. Kamil z zespołu "Czarodzieje to my" chce wygrać "The Voice Kids" i "Eurowizję Junior". W trakcie Przesłuchań w ciemno wykonał "Powiedz mi to w twarz" Zuzi Jabłońskiej. Odwrócił dwa fotele. Wybrał drużynę Cleo.

15-letnia Natalia urodziła się i mieszka w Chicago. W sercu ma jednak Polskę. W programie zaśpiewała i zagrała na pianinie utwór "All I ask" Adele. Odwróciła wszystkie trzy fotele. - Wiesz, jaka Ty jesteś zjawiskowa, po prostu mowę mi odjęło - mówiła Cleo, która przyznała, że też zawsze chciała grać na pianinie. Dawidowi podobało się tak bardzo, że ustawił sobie zdjęcie Natalii na... tapetę w telefonie. Dziewczyna zaprezentowała jeszcze swoją własną kompozycję. Ostatecznie powędrowała do teamu Cleo.

Za tydzień kolejne przesłuchania, a w drużynach Trenerów zostało już bardzo niewiele miejsc! Kto dołączy do grona najlepszych młodych głosów w Polsce! Aby się dowiedzieć, oglądajcie koniecznie kolejny odcinek "The Voice Kids 3"!