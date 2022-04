"The Voice Kids 5" BITWY 1. Pierwsze bitwy na nami! Polały się łzy! Kto z drużyny Dawida Kwiatkowskiego awansował dalej?

Stało się! Za nami pierwsze bitwy programu "The Voice Kids 5"! Jako pierwszy ostateczny skład swojej drużyny wybierał Dawid Kwiatkowski, który nie miał łatwego zadania. Nie brakowało łez! Sprawdźcie, kto z ekipy Dawida Kwiatkowskiego awansował do kolejnego etapu programu!

Czas na BITWY w programie "The Voice Kids 5". W tym odcinku oglądaliśmy zmagania reprezentantów drużyny Dawida Kwiatkowskiego, który musiał podjąć bardzo trudne decyzje i część dzieciaków odesłać do domów... Nie zabrakło też wzruszeń!

Jako pierwsze na scenie pojawiły się Amelia Kuształa, Antosia Kraszewska oraz Zuza Gajor. Dziewczyny otworzyły BITWY piosenką "Dance monkey". Rewelacyjne otwarcie, to jest niesamowite - powiedziała po występie Cleo. Gratulacje, tak rozpoczyna się BITWY 5. edycji "The Voice Kids" - dodali Baron i Tomson. Dawid postanowił, ze do etapu Sing Off awansuje Antosia!

Dawid Kwiatkowski zapłakany po występie swoich podopiecznych! Ten wokalny pojedynek wzruszy każdego!Zobacz więcej

Następnie scenę przejęły Alicja Gorzyńska, Oktawia Mazur oraz Natalia Rabczuk. Dziewczyny zmierzyły się z numerem "Arcade". Wykonanie było fenomenalne! Trudno było się nie wzruszyć podczas występu! Dziewczyny, to było naprawdę wybitne. Jak w dużym "Voice" - skomentował Baron. Alicja zmiotłaś mnie z powierzchni ziemi - dodała Cleo. Zwykle tego nie mówię, ale to była jedna z najlepszych bitew od pięciu lat - rzucił na koniec Dawid Kwiatkowski, który chwilę później musiał dokonać trudnego wyboru. Do kolejnego etapu awansowała Alicja!

Lena Ornowska, Olek Maląg i Witek Piasecki stanowili trzecie trio, jakie zmierzyło się w bitwach "The Voice Kids 5". Dzieciaki zaśpiewały piosenkę "Ale jazz". Kocham ten program za takie występy! - powiedziała zachwycona Cleo. Dawid Kwiatkowski postanowił, że do etapu Sing Off awansuje Witek!

Kolejną drużynę utworzyły Martyna Klimek, Magda Maciołek oraz Natalia Wagasewicz, które zaśpiewały "Hej! Hej!". Magda tutaj zawładnęła sceną - skomentowała występ Cleo. Dawid zdecydował, że do kolejnego etapu awansuje Magda!

Trenerzy byli zgodni! To jedna z najlepszych bitew przez pięć lat!Zobacz więcej

Lena, Laura Bączkiewicz i Laura Milczarek stworzyły kolejną śpiewającą trójkę. Na scenie zaprezentowały się w piosence "Dobrze jest, jak jest". Mnie w waszym wieku w życiu byście mnie nie zaciągnęły na taką scenę - powiedziała po występie Cleo. Do kolejnego etapu awansowała Laura Bączkiewicz!

Jako ostatnie trio na scenie pojawili się Piotr Pączkowski, Marceli Józefowicz oraz Aleksander Ryś. Panowie zaśpiewali przebój Labrinth i Emeli Sandé "Beneath Your Beautiful". Występ doprowadził publiczność i trenerów do łez! Chłopaki też płaczą - powiedział Dawid tuż po zakończeniu występu chłopców, na których twarzach także pojawiły się łzy. Ostatecznie do kolejnego etapu awansował Piotrek!

SING OFF

Jako pierwsza na scenie pojawiła się Antosia, która zaśpiewała "Fight song". Alicja zaśpiewała "Levitating". Witek zmierzył się z numerem "Fiołkowe pole". Magda zaśpiewała "Scarlett". Laura na warsztat wzięła piosenkę "Dancing Queen". Jako ostatni wystąpił Piotrek, który zaśpiewał "Story of my life".

DO NASTĘPNEGO ETAPU AWANSOWALI PIOTR, LAURA I ALICJA!

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl