"The Voice Kids 5" BITWY 3. Kolejne bitwy za nami! Kto z drużyny Barona i Tomsona przeszedł dalej?

Za nami kolejny odcinek "The Voice Kids 5". Jako ostatni swój finalny skład wybrali Tomson i Baron. Trenerzy nie mieli łatwego zadania, bowiem dzieciaki wykonywały utwory w spektakularny sposób! Sprawdźcie, kto z drużyny Barona i Tomsona przeszedł do kolejnego etapu programu!

Czas na BITWY w programie "The Voice Kids 5". W tym odcinku oglądaliśmy zmagania reprezentantów drużyny Tomsona i Barona, którzy musieli podjąć bardzo trudne decyzje i część dzieciaków odesłać do domów...

Przypomnijmy - w zeszłą sobotę odbyły się BITWY 2. Wówczas to Cleo stanęła przed bardzo trudną decyzją!

Jako pierwsze na scenie pojawiły się Ida Wargskog, Oliwia Grzęzak i Patrycja Piech. Dziewczyny otworzyły bitwy hitem Michaela Jacksona "Heal The World". Dla mnie to było bardzo urocze - wyznała z zachwytem Cleo. Baros i Tomson po długiej debacie postanowili, że do kolejnego etapu awansuje Ida!

Kolejnym trio, które wystąpiło byli Dawid Nowak, Marcel Kotuła i Mieszko Serwatowicz. Chłopcy wykonali utwór "Bądź moim natchnieniem" autorstwa Andrzeja Zauchy.

Chłopaki to było takie eleganckie. Ja mogę być waszą muzą! - nie kryła zachwytu Cleo. Jaka piękna harmonia się tam pojawiła - wtórował jej Dawid Kwiatkowski. Trenerzy finalnie postanowili, że do następnego etapu awansuje Marcel!

Jako trzecie wystąpiły Maja Cembrzyńska, Magda Piątek i Wiktoria Taracińska. Dziewczyny zmierzyły się z piosenką "Anywhere" z repertuaru Rity Ory. Dziewczyny to był idealny występ moim zdaniem - stwierdził Dawid Kwiatkowski. Jego zdanie podzieliła również Cleo - To był świetny występ. To jest teraz moja ulubiona wersja tej piosenki. Baron i Tomson postanowili, że zwyciężczynią bitwy zostanie Maja!

W kolejnej bitwie wzięli udział Witek Ptak, Kornelia Markuszewska i Basia Dubyk. Zaśpiewali piosenkę "Strasznie już być tym królem chcę" z filmu "Król Lew". To było niesamowite, tak dobrze się bawiłam - wyznała Cleo. Jeśli chodzi o wasz występ, to połączenie gry aktorskiej, dialogu, śpiewania, było przeurocze - powiedział Dawid Kwiatkowski. Wysłuchawszy opinii trenerzy postanowili, że do kolejnego etapu awansuje Kornelia!

Jako następne na scenie pojawiły się Martyna Gregorczyk, Julianna Kytowa i Tosia Zakrzewska. Dziewczyny wykonały utwór Anny Krawan "Głupcy". Ich występ zachwycił jurorów. Dziewczyny, co to było! Stuprocentowa profeska! - stwierdził Dawid Kwiatkowski. Baron i Tomson zdecydowali, że zwyciężczynią bitwy została Tosia!

Jako ostatnie na bitewnej scenie wystąpiły Maja Janowska, Maria Miszk oraz Karolina Kutypa. Uczestniczki zaśpiewały hit zespołu Aerosmith, "I Don't Want to Miss a Thing". Zwycięsko z ostatniej bitwy wyszła Maja!

SING OFF

Jako pierwsza na scenie pojawił się Ida, która zaśpiewała piosenkę "I Can't Help Falling in Love" z repertuaru Elvisa Persleya. Jako kolejny wystąpił Marcel, w przeboju Michaela Buble, "Save The Last Dance For Me". Następnie Maja wykonała utwór Ariany Grande, "Breathing". Kornelia zaśpiewała "It's my life" zespołu Bon Jovi. Kolejnym występem tego wieczoru był wykon piosenki "Who You Are" w wykonaniu Tosi Zakrzewskiej. Ostatnim występem tego wieczoru był utwór "Superhero" w wykonaniu Mai.

DO NASTĘPNEGO ETAPU AWANSOWALI TOSIA, MAJA I IDA!

