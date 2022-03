"The Voice Kids 5". Drużyny skompletowane! Alicja rok temu musiała odejść z programu. Teraz historia zatoczyła koło!

Drużyny 5. edycji "The Voice Kids" skompletowane! W ostatnich odcinkach z Przesłuchań w Ciemno pojawiło się mnóstwo utalentowanych dzieci. Jedną z nich była 14-letnia Alicja, która w ubiegłym roku musiała zrezygnować z udziału w programie.

"The Voice Kids 5" - co się wydarzyło podczas ostatnich Przesłuchań w ciemno?

W sobotę, 26 marca zobaczyliśmy ostatnie Przesłuchania w Ciemno do 5. edycji "The Voice Kids". Pierwszą uczestniczką była 13-letnia Zuza Górecka, która uwielbia śpiewać i grać na fortepianie, ale w przyszłości chciałaby zostać neurochirurgiem. W programie zaśpiewała utwór "Love Again", odwróciła wszystkie fotele. Nastolatka wybrała drużynę Cleo. Następnie na scenie pojawiła się Zuzia Gajor, która wykonała "Zamigotał Świat" Kasi Stankiewicz i zespołu Varius Manx. Na swojego Trenera wybrała Dawida Kwiatkowskiego.

Kolejnym uczestnikiem był Sebastian, ale chłopakowi nie udało się przekonać do siebie Trenerów. Maja Janowska oczarowała wszystkich dojrzałością w głosie śpiewając utwór Ariany Grande. Nieśmiała nastolatka wybrała drużynę Tomsona i Barona. Hania Janicka wybrała "Falling" Harry'ego Stylesa i zachwyciła swoją wrażliwością Cleo. -Potrafisz delikatnie śpiewać z piaseczkiem, góry trzeba wypracować, ale jestem przekonana, że jest to wynik stresu, a to, że masz talent to słychać i widać - argumentowała Trenerka.

Piotrek Pączkowski zaśpiewał przed Trenerami "Story of my life" zespołu One Direction i odwrócił wszystkie fotele! Na swojego Trenera wybrał Dawida Kwiatkowskiego. Tosia Zakrzewska jest fanką Christiny Aguilery, podczas Przesłuchań w Ciemno zaśpiewała jednak utwór Jessie J pt. "Who You Are". Nastolatka narysowała podobizny Tomsona i Barona - w artystyczny sposób zakomunikowała, do czyjej drużyny chce trafić.

Laura zaśpiewała hit Viki Gabor i trafiła do drużyny Cleo. Patrycja Piech i Nadia Machała również trafiły pod skrzydła Trenerki. Kolejną uczestniczką była Karolina Kutypa gra muzykę poważną, ale dołączyła do drużyny Tomsona i Barona.

Alicja Górzyńska w ubiegłym roku pomyślnie przeszła Przesłuchania w Ciemno i trafiła do drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Tym samym zakwalifikowała się do drugiego etapu show - Bitew. Tuż przed nagraniami nastolatka musiała jednak rezygnować z udziału w programie. Teraz wróciła do programu śpiewając "Levitating". Historia zatoczyła koło a Dawid Kwiatkowski ponownie odwrócił swój fotel, a dziewczyna wróciła do jego druzyny!

