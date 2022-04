"The Voice Kids 5" FINAŁ. Wygrał Mateusz Krzykała z drużyny Cleo! Faworyt odpadł przed ścisłym finałem?

To już koniec "The Voice Kids 5"! Finał programu został podzielony na dwie części i w tej drugiej - na żywo - poznaliśmy zwycięzcę! Kto wygrał "The Voice Kids 5"? Sprawdź, co wydarzyło się w finale!

"The Voice Kids 5" FINAŁ - co się wydarzyło?

Pierwszą część finału "The Voice Kids 5" rozpoczęła drużyna Tomsona i Barona. Tosia Zakrzewska zaśpiewała "Hurt" Christiny Aguilery. - Masz rewelacyjny wokal, malujesz dźwiękami - zachwycała się Cleo. Ida Wargskog zmierzyła się z piosenką Anny Marii Jopek "Ale jestem". - To naprawdę był występ godny finału - uznał Dawid Kwiatkowski. Maja Cembrzyńska wykonała utwór Billie Eilish "Happier than ever". - Co to jest za dziewczyna! Jak ona to zaśpiewała! Poczułaś to całym swoim sercem - ocenił Dawid Kwiatkowski. Tomson i Baron do ścisłego finału zabrali Maję!

Jako pierwsza z drużyny Dawida Kwiatkowskiego wystąpiła Alicja Górzyńska w piosence "Będę śniła" z repertuaru Edyty Górniak. - Pokazałaś takie możliwości, że zrobiłaś na mnie wrażenie - ocenił Baron. Laura Bączkiewicz zaśpiewała "Conga" Glorii Estefan. - Przepięknie zaśpiewałaś, dodałaś nam energii. Jesteś niesamowita - zachwycała się Cleo. Piotrek Pączkowski wykonał utwór "In my blood", który w oryginale śpiewał Shawn Mendes. - Ty jesteś z innej planety - nie dowierzał Tomson. Do finału przeszła Alicja! To nie do końca spodobało się widzom, którzy w finale widzieli Piotrka.

W grupie Cleo najpierw obejrzeliśmy występ Mateusza Krzykały. Zaśpiewał "Man in the mirror" Michaela Jacksona. - Ja cię kupuję w stu procentach! - mówił Dawid Kwiatkowski. Julia Bieniek wykonała utwór "Power of love" Jennifer Rush. - Wzruszasz, powodujesz czystą radość - przyznał Tomson. Jako ostatni wystąpił Max Kononow i zaprezentował się w piosence "Because of you" Kelly Clarkson. - Przy twoim występie serce mi rosło - powiedział Dawid. Cleo zdecydowała, że idzie do finału z Mateuszem!

Do ścisłego finału przeszli Maja, Alicja i Mateusz!

Potem oglądaliśmy duety finalistów z Trenerami, dzieci śpiewały piosenki z repertuaru swoich mentorów. Tomson, Baron i Maja zaśpiewali "Differcences", Dawid i Alicja wykonali "Kto tam jest?", Cleo i Mateusz zmierzyli się z utworem "Zabiorę nas".

Oprócz finałowych występów mogliśmy oglądać też gości. Byli to: Justyna Steczkowska w duecie ze zwycięzcą trzeciej edycji Marcinem Maciejczakiem, Maryla Rodowicz z Cleo, zwyciężczynie "The Voice Kids" - AniKa Dąbrowska i Sara James - oraz 7-letnia Amelia Anisovych, która do głębi poruszyła serca milionów ludzi na całym świecie śpiewając utwór „Mam tę moc”, gdy przez sześć dni ukrywała się przed bombardowaniami w kijowskim schronie.

W końcu przyszedł czas na finałowe występy na żywo w drugiej części finału. Maja Cembrzyńska zaśpiewała "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena. Alicja Górzyńska wykonała "I'll never love again" Lady Gagi. Jako ostatni zaprezentował się Mateusz Krzykała w utworze "Easy on me" Adele.

5. EDYCJĘ "THE VOICE KIDS WYGRAŁ MATEUSZ KRZYKAŁA!

