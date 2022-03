"The Voice Kids". Carla Fernandes na odważnym zdjęciu! 18-latka dorastała na oczach Polaków!

Carla Fernandes to jedno z największych odkryć 2. edycji programu "The Voice Kids". 18-letnia wokalistka zdaniem wielu ma szanse na ogromną karierę, a jej piosenki to materiały na prawdziwe hity. Młoda artystka jest również bardzo aktywna na Instagramie, gdzie właśnie pokazała swoje bardzo odważne zdjęcie!

Carla Fernandes z "The Voice Kids" na odważnym zdjęciu! 18-latka dorastała na oczach Polaków!

Jeżeli oglądaliście 2. edycję programu "The Voice Kids", to zapewne doskonale wiecie, kim jest Carla Fernandes. Młoda wokalistka co prawda nie wygrała show TVP, ale robi karierę, a każda jej kolejna piosenka to dowód na to, że mamy do czynienia z prawdziwym talentem.

Chociaż Carla Fernandes kocha muzykę, to niedawno rozpoczęła studia... Warszawskim Uniwersytecie Medycznym! Młoda wokalistka studiuje tam stomatologię. Jednocześnie Carla Fernandes przyznaje, że chce odciąć się od wizerunku dziecka, którym była biorąc udział w "The Voice Kids". W wywiadzie dla portalu Eska.pl powiedziała:

Skupiliśmy się na tym, żeby odciąć się od wizerunku dziecka, którym byłam w The Voice Kids, mając 15 lat. Trochę czasu minęło. W tym czasie dorosłam nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Zmieniłam się, nie czuję się jak dziecko. Jestem samodzielna, sama zarabiam, sama pracuję na to, co osiągam. Chciałam pokazać moją artystyczną stronę.

18-latka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie właśnie zdecydowała się opublikować swoje dość odważne zdjęcie!