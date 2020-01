"The Voice Kids". Dawid Kwiatkowski szczerze o Cleo. Takie wyznania nie spodziewał się nikt

Podczas nagrań "The Voice Kids" Dawid Kwiatkowski zdobył się na odwagę, aby powiedzieć Cleo, co o niej myśli. Takie wyznanie zaskoczyło nawet samą Trenerkę

"The Voice Kids 3" - w soboty, o godzinie 20:05 na antenie TVP2

Dawid Kwiatkowski i Cleo od dwóch edycji zasiadają na obracanych fotelach w programie „The Voice Kids”. Podczas nagrań trzeciej edycji, którą możemy oglądać obecnie w TVP2, młody wokalista zdecydował się na odważne wyznanie na temat Cleo.

– Chciałbym powiedzieć coś, czego jeszcze nie mówiłem - zaczął bardzo tajemniczo Dawid Kwiatkowski, po czym ruszył w stronę trenerki muzycznego show.

– No zaczyna się. Co tam? - powiedziała rozbawiona wokalistka nie spodziewając się tego, co za chwilę usłyszy z ust kolegi.

– Odkąd pojawiłaś się w programie, naprawdę stałem się twoim wielkim fanem. Mówię to z całego serca. Uwielbiam spędzać z tobą czas, uwielbiam twoje piosenki. Nigdy tego nie mówiłem, ale to jest prawda - wyznał Dawid, po czym w studiu „The Voice Kids” rozległy się gromkie brawa.

Cała sytuacja miała miejsce tuż po występie 14-letniej Emilki Sentkowskiej, której występ będziemy mogli zobaczyć już w najbliższą sobotę o godzinie 20:05 w TVP2.