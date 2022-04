"The Voice Kids". Ida Nowakowska nie wie, czy pojawi się w kolejnej edycji programu. "Nawet, gdybym nie prowadziła, to czuję się częścią tej rodziny"

Ida Nowakowska już w trzech sezonach programu "The Voice Kids" wystąpiła jako gospodyni. Przy okazji ostatniego finału powiedziała w rozmowie z serwisem "Pomponik", czy zobaczymy ją znowu w tej roli. Tancerka przyznała, że nie ma pewności, czy dostanie taką propozycję.

Finał "The Voice Kids 5" za nami

edycja programu "The Voice Kids" właśnie dobiegła końca. Wyjątkowo uzdolnieni uczestnicy po raz ostatni stanęli do walki. Ten niezwykle emocjonujący pojedynek zakończył się sukcesem Mateusza Krzykały. Zakończenie kolejnej odsłony muzycznego show było okazją do rozmowy z jedną z osób ściśle związanych z programem. Mowa tutaj o Idzie Nowakowskiej, która trzykrotnie pojawiała się przed kamerami w roli prowadzącej "The Voice Kids". Decyzje dotyczące kolejnej edycji są już podejmowane. Widzowie mają zobaczyć na scenie kolejne dziecięce gwiazdy. Na razie jednak nie wiadomo, czy prowadzącą znowu będzie Nowakowska.

Ida Nowakowska będzie jeszcze prowadzącą "The Voice Kids"?

Do tej pory osoby zaangażowane w powstawanie programu "The Voice Kids" już kilka razy się zmieniały. Kiedy Edyta Górniak odeszła z programu, jej miejsce zajęła Cleo. Rotacje zaszły też wśród prowadzących. Jeszcze jakiś czas temu w tym telewizyjnym show oglądaliśmy Barbarę Kurdej-Szatan. Jej czas w programie nie był jednak wieczny. W roli gospodyni zastąpiła ją Ida Nowakowska.

Ida Nowakowska, opowiadając o atmosferze panującej przy powstawaniu programu, przyznaje, że czuje się blisko z ekipą telewizyjną. Jest to dla niej druga rodzina. Kiedy została zapytana przez serwis "Pomponik" o to, czy dalej będzie prowadziła "The Voice Kids" powiedziała, że tego jeszcze nie wie. Na razie nie skierowano do niej żadnej propozycji. Tancerka podkreśla jednak, że niezależnie od tego, czy będzie występowała w tym telewizyjnym show, zawsze będzie czuła się jego częścią.

Takiej propozycji jeszcze nie dostałam, ale tak czy siak, gdybym nie prowadziła „The Voice Kids”, to bym była wielką fanką tego programu Tym bardziej, jak teraz widziałam, jak to wygląda zza kulis. Jestem częścią tej rodziny na zawsze. Nawet, gdybym nie prowadziła, to czuję się częścią tej rodziny – fragment rozmowy Idy dla serwisu "Pomponik" opublikowanej 24.04.2022.

