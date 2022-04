"The Voice Kids". Ida Nowakowska zaliczyła zabawną wpadkę. Wszystko się nagrało

Kolejna edycja programu "The Voice Kids" dobiegła już końca, a tuż przed finałem Idę Nowakowską, prowadzącą show, dopadł melancholijny nastrój. Podsumowując ten sezon, zamieściła nagranie zza kulis.

Ida Nowakowska nie wie, czy pojawi się w kolejnej edycji programuZobacz więcej

Na krótkim filmie pokazuje, co działo się, gdy kamery nie były włączone. Ida miała niezłą zabawę tańcząc i grając na różnych instrumentach. Pokazała też, jak chciała wykonać piruet na obrotowym krześle, ale nie wszystko poszło po jej myśli. Zaliczyła dość spektakularny upadek! Na szczęście nic jej się nie stało i zareagowała na to uśmiechem i szybko podniosła się z ziemi!

Dopiero co były przesłuchania w ciemno w @thevoicekidstvp, gdzie nasi wspaniali uczestniczy musieli przechodzić przez (jak widzicie nieco szaloną) Budkę Idy… a już zaraz wielki finał programu! Jak to możliwe? Jak to szybko minęło! - tak podpisała to wideo.