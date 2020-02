"The Voice Kids". Marcelina Szlachcic zrobi karierę na miarę Roksany Węgiel? Czego nauczył ją program "The Voice"?

Marcelina Szlachcic była jedną z najciekawszych uczestniczek 1. edycji programu "The Voice Kids". Młoda wokalistka doszła do etapu półfinałów, ale wygląda na to, że wielka kariera dopiero przed nią! Zdobędziecie popularność na miarę Roksany Węgiel? Zapytaliśmy!

MARCELINA SZLACHCIC - WYWIAD Marcelina Szlachcic zachwycała w programie "The Voice Kids". Już od jej pierwszego występu, gdy na scenie wykonała numer "Kaktus", widać i słychać było, że to materiał na gwiazdę. Po programie jednak młoda wokalistka na chwilę zniknęły, aby niedługo później powrócić ze swoim solowym materiałem! Szlachcic od pewnego czasu sukcesywnie prezentuje swoje kolejne single, a takie numery jak "Wielkie plany" czy "Nie wiem" to prawdziwe przeboje. Teraz młoda wokalistka zaprezentowała swój kolejny singiel pt. "Q&A". Co nam o nim powiedziała Marcelina Szlachcic? "Q&A" są to pytania i odpowiedzi. Pytania, które zadają mi moi obserwatorzy na Instagramie i Facebooku i ja w tej piosence odpowiadam im właśnie na te pytania. Sławomir Peszko: Filmy Patryka Vegi są w moim DNA. Peszko wciągnie Lewandowskiego do filmu?Zobacz więcej Za produkcję "Q&A" odpowiada rapowy producent Deemz, z którym Marcelina Szlachcic już jakiś czas temu nawiązała współpracę. Wyraźnie słychać, że w żyłach dziewczyny płynie hip-hop, więc nie mogliśmy nie zapytać o to, z jakim polskim raperem chciałaby nagrać kawałek! Moim ulubieńcem z tego gatunku jest PlanBe i Bedoes. Ich najwięcej słucham - wyznała nam wokalistka. Co jeszcze powiedziała nam Marcelina Szlachcic? Sprawdźcie nasz wywiad!