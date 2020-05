"The Voice Kids". Marcin Maciejczak śpiewa piosenkę do nowego filmu o Bondzie! Jego "No Time To Die" lepsze niż Billie Eilish?

Marcin Maciejczak wygrał 3. edycję "The Voice Kids". Został okrzyknięty fenomenem, ale tuż po finale show, słuch o nim zaginął. Teraz powraca z piosenką, promującą najnowszy film o Jamesie Bondzie, "No Time To Die".

Marcin Maciejczak – zwycięzca trzeciej edycji "The Voice Kids" prezentuje cover Billie Eilish pt. "No Time To Die". To piosenka, która promuje najnowszy film o Jamesie Bondzie, "Nie czas umierać". Marcin jest wielkim fanem Billie i świetnie odnalazł się w prezentowanym utworze, który idealnie wpasowuje się w jego muzyczne klimaty. Cover został nagrany w ramach Digster Spotlight. To cykl, w którym młodzi polscy artyści prezentują covery największych współczesnych hitów. Swoje propozycje przygotowali wcześniej Roksana Węgiel, Marcelina Szlachcic, Zuza Jabłońska, Natalia Zastępa, Michał Szczygieł, Marta Gałuszewska, Lanberry i Patryk Skoczyński oraz Carla Fernandes.