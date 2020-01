"The Voice Kids". Roksana Węgiel świętuje 15. urodziny! Z tej okazji dostała przestrogę od Dawida Kwiatkowskiego!

Wczoraj (12.01) Roksana Węgiel skończyła 15 lat! Piosenkarka pochwaliła się swoim fanom, iż bliscy zorganizowali dla niej imprezę-niespodziankę. Nastolatka bardzo cieszyła się z prezentu i pokazała zdjęcia z przyjęcia.

Pod fotografiami od razu posypało się mnóstwo życzeń od fanów, ale i od gwiazd. Życzenia złożyli jej m.in. Lanberry, Gabi Drzewicka, Cleo czy Sylwia Lipka. Zaś jeden z trenerów "The Voice Kids", programu, który wypromował Roksanę - Dawid Kwiatkowski - poświęcił nastolatce cały post na Instagramie i przy okazji dał jej kilka cennych rad, a nawet przestrogę!

Masz już 15 lat. Zobacz ile już osiągnęłaś. Teraz spójrz tam. Widzisz? Całe życie czeka, aż je dobrze wykorzystasz. Nie zwariuj i bądź taka, jaka jesteś, nie zapomnij o nastoletnim życiu i nie daj sobą manipulować. Tam, gdzie patrzysz, ludzie tylko czekają na to, by Cię wykorzystać i podpisać się pod Twoim sukcesem, uwierz mi, wiem o czym piszę. To Ty jesteś jego Panią. Panią swojego sukcesu. Sto lat Roxie! - czytamy w jego wpisie.