"The Voice Kids". Viki Gabor i Kayah podbijają Internet! Klip do "Ramię w ramię" hitem w dniu premiery!

Cóż za wyjątkowy duet! Kayah zaprosiła do współpracy zwyciężczynię Eurowizji Junior 2019 - Viki Gabor! Ich klip do piosenki "Ramię w ramię" już w dniu premiery stał się hitem w Internecie!

Kayah i Viki Gabor "Ramię w ramię"

"Ramię w ramię" to piosenka, zapowiadana jako największy taneczny hit karnawału 2020. Utwór powstał z połączenia dwóch niezwykłych talentów kobiet z różnych pokoleń – doświadczonej Kayah, która na swoim koncie ma olbrzymi dorobek artystyczny oraz bardzo młodej, choć mogącej pochwalić się międzynarodowym sukcesem jakim niewątpliwie jest zwycięstwo na Eurowizji Junior 2019 – Viki Gabor.

Viki Gabor komentuje swoje zwycięstwo na Eurowizji! Czego najbardziej obawiała się podczas występu?Zobacz więcej

Jak wskazują twórcy, singiel Kayah i Viki Gabor to z pewnością największy GIRL POWER SONG ostatnich lat, który zagości na tanecznych i karnawałowych playlistach w całej Polsce. To może się sprawdzić, bo już w dniu premiery klip do "Ramię w ramię" stał się hitem - jest numerem 1. na "Karcie czasu YouTube"! Niecałe 24 godziny po premierze ma na koncie ponad pół miliona wyświetleń.

W piosence słychać słowa wsparcia - od kobiet dla kobiet. "Ramię w ramię popłyniemy razem zmieniamy ten świat, wspierając się tak. Bo żadna dama nie będzie tańczyć sama, gdy sióstr tyle ma, gdy jest pośród nas" - śpiewają wokalistki. W tle na akordeonie gra Marcin Wyrostek - zwycięzca 2. edycji programu "Mam talent".

Viki Gabor zagra w nowym serialu TVP!Zobacz więcej