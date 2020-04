"The Voice Kids". Viki Gabor poszła w ślady Lady Gagi i Beyonce. Chodzi o teledysk do piosenki "Getaway"

Kariera Viki Gabor nabiera rozpędu. Młodziutka laureatka Eurowizji Junior 2019 poszła właśnie w ślady Lady Gagi i Beyonce. Jakiś czas temu nagrała teledysk do utworu "Getaway" w Los Angeles. W tym samym miejscu powstawał również klip do piosenki Lady Gagi i Beyonce.

Viki Gabor podzieliła się z fanami teledyskiem do piosenki "Getaway". Wraz z ekipą nagrywała go w miejscu w Los Angeles, w którym powstawał również klip do piosenki Lady Gagi i Beyonce pt. "Telephone". Jak wyglądała praca na planie?

Udało się nam nagrać teledysk w dwa dni - mieliśmy bardzo profesjonalny sprzęt. Trudno było zrealizować efekty specjalne - kamera właściwie poruszała się sama - wyznała w "Dzień Dobry TVN".

Młoda piosenkarka opowiedziała również o swojej współpracy z Kayah i tym, jak czuje się będąc idolką nastolatek.

Codziennie piszę z fanami, utrzymuję z nimi stały kontakt - to mnie motywuje do dalszego działania. Zawsze chciałam być artystką, dlatego bycie idolką dla kogoś, jest dla mnie czymś najlepszym ever - wyznała.

