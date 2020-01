"The Voice Kids". Viki Gabor wspomina swój udział w programie! Co radzi uczestnikom nowej edycji?

Już za moment wystartuje 3. edycja programu "The Voice Kids". Jedną z gwiazd wykreowanych przez 2. edycję show jest Viki Gabor, która specjalnie dla nas wróciła wspomnieniami do czasu, jaki przeżyła w programie! Jak dzisiaj patrzy na "The Voice Kids"? Sprawdźcie!

Viki Gabor to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Młodziutka artystka szybko wskoczyła na sam szczyt, a wszystko za sprawą zwycięstwa w Eurowizji Junior 2019. Wcześniej swoje wokalne umiejętności szlifowała w programie "The Voice Kids", gdzie pojawiła się w 2. edycji. Jak dzisiaj Viki Gabor wspomina "The Voice Kids"? Jakie ma rady dla uczestników "The Voice Kids 3"? Wiktoria Gabor właśnie pracuje nad swoją debiutancką solową płytą, a póki co listy przebojów szturmuje jej eurowizyjny hit "Superhero", który niedawno doczekał się wydania w postaci singla CD.