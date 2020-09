"The Voice od Poland 11". Michał Szpak podpadł Edycie Górniak! Jak teraz wyglądają ich relacje?

Michał Szpak podpadł Edycie Górniak na planie 11. edycji "The Voice of Poland"! W jaki sposób? Jak teraz wyglądają ich relacje? Premiera programu 12 września w TVP2!

"The Voice of Poland 11" - Michał Szpak podpadł Edycie Górniak!

Już 12 września startuje nowa edycja najpopularniejszego talent show w Polsce. Na scenie zobaczymy pierwszych uczestników, którzy walczyć będą o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce. Ich wokalne umiejętności ocenią trenerzy - Urszula Dudziak, Edyta Górniak, Michał Szpak oraz Tomson i Baron z zespołu Afromental.

Okazuje się, że pojawienie się Edyty Górniak i Michała Szpaka w jednym miejscu, doprowadziło do tego, że pojawiły się plotki o zgrzycie na planie programu. "Zostałem wprowadzony z Edytą w jakiś konflikt - przyznaje Szpak. Dzięki zwiastunom wiemy, w jaki sposób Michał podpadł Edycie. Zwrócił się do niej per "Edzia", czego wokalistka nie lubi. Jak zareagowała? Zobacz wideo!

Przypomnijmy, że dotychczasowe dziesięć edycji widzowie mogli oglądać od godziny 20:00. Jedenasta odsłona show będzie emitowana później - w każdą sobotę o godzinie 21:15. Tak jak dotychczas zobaczymy dwie części. Program poprowadzą Tomasz Kammel i Maciej Musiał. W trakcie Przesłuchań w Ciemno pojawią się także Małgorzata Tomaszewska i Adam Zdrójkowski, którzy wręczą uczestnikom zaproszenia do udziału w show.

