"The Voice od Poland". Natalia Zastępa skończyła 18 lat i wydała nowy singiel. Jej kariera nabiera tempa

Natalia Zastępa brała udział w programach "The Voice Kids" i "The Voice of Poland". Teraz jej kariera nabiera tempa. Właśnie wydała nowy singiel. Na dodatek, od niedawna jest już pełnoletnia!

Natalia Zastępa wydała nowy singiel Natalia Zastępa 28 maja 2020 roku skończyła 18 lat. Po udziale w programach "The Voice Kids" i "The Voice of Poland" podbija scenę muzyczną. – Płyta się tworzy, mam nadzieję, że będzie w przyszłym roku – zdradziła w "Dzień Dobry TVN". Natalia Zastępa wspomina "The Voice Kids" i opowiada o miłości do BajmuZobacz więcej O czym jest jej nowa piosenka "Rudy"? – Opowiada o skomplikowanej relacji, która opiera się na świadomym kłamstwie – wyjaśniła. Kto ją inspiruje? Na jakie studia się wybiera? Zobacz wideo! Zobacz galerię https://facebook.com/telemagazynpl