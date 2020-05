"The Voice od Poland". Violet Oliferuk - przyjaciółka Michała Szpaka - wraca z nowym singlem i stwierdza: "To nie będzie hit"

Violet Oliferuk pochodzi z Bielska Podlaskiego, ale od lat mieszka w Los Angeles, gdzie razem z siostrami prowadzi firmę medyczna oraz szkoli swój warsztat muzyczny. W tym drugim pomaga jej Stevie Mackey, znany ze współpracy z takimi artystami jak: Jennifer Lopez, JoJo, Selena Gomez czy Lenny Kravitz.

Violet Oliferuk - co po "The Voice of Poland'?

Polska publiczność Violet Oliferuk poznać mogła za sprawą udziału w programie "The Voice of Poland". Po emisji odcinków z udziałem Violet, zrobiło się o niej naprawdę głośno. Na Przesłuchaniu w ciemno wykonała utwór Pink "Walk me home". Swój fotel odwrócił Michał Szpak. Był bardzo zaskoczony, kiedy zobaczył na scenie swoją "psiapsi siostrę". Violet udało się dojść w programie aż do etapu bitew. Podczas nokautu trener wyeliminował ją jednak, tłumacząc swoją decyzję słowami: "Jeśli mam być sprawiedliwy, to nie mogę z powodu własnych uczuć skrzywdzić kogoś, kto jest lepszy. W życiu nie ma łatwych decyzji…". Ta sytuacja jednak nie wpłynęła negatywnie na ich prywatną relację. Wręcz przeciwnie – trwale ją umocniła.

Muzyka towarzyszy Violet od dzieciństwa. Od 8 roku życia śpiewa i gra na pianinie, jednak dopiero teraz zdecydowała się opublikować swój pierwszy oficjalny singiel "Przezroczysta". Piosenka opowiada historię, która wzrusza do łez i pokazuje jej pobyt w Polsce od najbardziej emocjonalnej strony. Artystka przyznaje, że to najbardziej intymna rzecz, jaką postanowiła publicznie zaprezentować. Na swoim instagramie opublikowała post:

PRZEZROCZYSTA. TO NIE BEDZIE HIT ALE MAM TO GDZIEŚ. Zawsze myślałam że mój pierwszy singiel to będzie dynamit... Wszyscy tak myśleli. Ja jestem wariatka....Ale okazało się, że gdy zaczęliśmy pracować nad utworami... Żadna energetyczna propozycja nie była dla mnie. Ta piosenka opisuje ostatnie pół roku mojego życia. Gdybym wtedy śpiewała o tym że jestem szczęśliwa musiałbym kłamać. Wszystko co wydarzyło się gdy wróciłam do Polski by znów zawalczyć o swoje marzenia było dla mnie dużo trudniejsze niż założyłam. Oczekiwania, presja, wyścig ze wszystkimi którzy mają pomysł na to kim powinnam być i kogo mam słuchać. Bo przecież wszyscy wiedza najlepiej. (...) Wszystkie emocje które wtedy przelewały się tydzień po tygodniu przez moje życie dziś wlane są w jedną piosenkę. Oddaje Wam swoje serce. A jak ten dziwny okres minie to dowale Wam radością w muzie!!! Bo jest jej we mnie znów coraz więcej.

Do stworzenia utworu Violet zaprosiła Piotra Siejkę, który współpracował m.in. z Edytą Górniak, Natalią Kukulską czy Kasią Cerekwicką. Tekst do "Przezroczystej" napisał natomiast Maciek Wasio. Viola zrealizowała więc swoje marzenie z dzieciństwa i śmiało mówi, że nie wyobraża sobie, aby ktoś inny lepiej trafił w to, co chciała przekazać.