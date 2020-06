"The Voice of Germany". Ogromne zmiany w programie "The Voice"! Jeden z trenerów został wyrzucony?

Ogromnie zmiany w niemieckiej edycji programu "The Voice". Wszystko wskazuje na to, że jeden z trenerów programu "The Voice of Germany" został wyrzucony! Sprawdźcie, co się stało!

Program "The Voice of Germany" zadebiutował w Niemczech w 2011 roku i do tej pory doczekał się dziewięciu edycji. W 9. sezonie show do grona trenerów "The Voice" dołączył jeden z najpopularniejszych niemieckich raperów, Sido. Wszystko wskazuje jednak to, że Sido długo nie zagrzał miejsca na trenerskim fotelu. Jak powiedział raper podczas jednego ze swoich ostatnich koncertów, "został wyrzucony" ze składu jury programu. Doniesienia te potwierdził rzecznik prasowy nadawcy programu, stacji ProSieben, Christoph Körfer. Według jego słów była to planowana zmiana, a ostateczny skład trenerski jubileuszowej, 10. edycji "The Voice of Germany" jeszcze nie jest znany. Fani jednak nie do końca w to wierzą. Zdaniem wielu Sido został wyrzucony z programu, ponieważ w ostatnich wywiadach okazał się zwolennikiem teorii spiskowych, a następnie uderzył dziennikarza "BILD", czyli niemieckiego odpowiednika "Faktu". Sido w 9. edycji "The Voice of Germany" był jednym z pięciu (!) trenerów wokalnych. W show uczestniczyli również Alice Merton, Rea Garvey, Nico Santos oraz Mark Forster, który posiada polskie korzenie. Sido i jego finalistka Freschta Akbarzada ostatecznie zajęli w programie 5. miejsce.