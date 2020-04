"The Voice of Poland 5". Aleksandra Nizio rozstała się z wytwórnią. Zwyciężczyni programu ujawniła przykre szczegóły

Aleksandra Nizio, czyli zwyciężczyni 5. edycji "The Voice of Poland" wydała niedawno nowy singiel. Wokalistka przy okazji promocji utworu ujawniła przykre szczegóły współpracy z wytwórnią, z którą ostatecznie postanowiła się rozstać. Co się stało?

Aleksandra Nizio ujawniła szczegóły współpracy z wytwórnią

Aleksandra Nizio wygrała 5. edycję "The Voice of Poland". Po programie słuch jednak nieco o niej zaginął. Podopieczna Justyny Steczkowskiej w kwietniu br. wróciła jednak z nowym singlem pt. "Nie nasz czas", który jak ujawniła w rozmowie z All About Music, otwiera nowy rozdział w jej karierze.

Zwyciężczyni "The Voice of Poland" przy okazji promocji nowego singla ujawniła przykre szczegóły współpracy z wytwórnią, z którą już się rozstała. Jakie miała ku temu powody?

Cieszę się, że nikt mi już nie mówi co i jak mam robić, jak mam wyglądać, czy mam być szczupła, śpiewać wysoko czy nisko, bo bardzo długo słuchałam, że mój głos jest za mocny, nazbyt chrypliwy i muszę być kolejną czyjąś kopią, czego nie chciałam. Bardzo chcę pokazać, że jestem Nizio i jestem świadomą artystką, która rzeczywiście pojawia się i znika, ale jak już się pojawia to narobi trochę zamieszania - wyznała wokalistka.

Aleksandra Nizio w programie "The Voice of Poland" została okrzykniętą polską Adele. Teraz chce podążać własną drogą artystyczną. Wspierają ją w tym fani.