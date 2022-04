"The Voice of Poland". Edyta Górniak podzieliła się najnowszym singlem. Co uważają o nim jej fani? Jedni są wzruszeni, a inni mocno zawiedzeni

Edyta Górniak od lat aktywnie działa na polskiej scenie muzycznej. I chociaż piosenkarkę często możemy oglądać w mediach, to od dawna nie dostaliśmy od niej żadnej nowej propozycji muzycznej. Teraz jednak się to zmieniło. Piosenkarka pochwaliła się swoim singlem. Jej fani są podzieleni w ocenie.

Nowy singiel Edyty Górniak

Edyta Górniak to postać z polskiego show-biznesu, która znana jest każdemu. Piosenkarka już wiele lat temu wypracowała swoją pozycję. Artystka często występuje w telewizji i dzieli się z fanami swoim talentem. Od dawna nie usłyszeliśmy jednak nowego utworu Górniak. Teraz wokalistka przygotowała coś dla swoich fanów. W mediach społecznościowych pochwaliła się premierą singla. Jak przyznała we wpisie na Instagramie, jest to dla niej bardzo emocjonalny moment. Wszystko ze względu na wiele znaczących wydarzeń w jej życiu i oddanie swojej pracy.

Moi Kochani, Nie wiem nawet od czego zacząć ... W czasie zaledwie kilku tygodni odprawiłam mojego Syna w dorosłość, postawiłam go na nowej ścieżce życia, odebrałam szczęśliwym Sercem 3 Nagrody, straciłam głos, odzyskałam głos i dwukrotnie stanęłam dla Was przed mikrofonem. Emocje Allana 18 urodzin i jego muzyczny debiut, które i tak wystartowały z ogromną potęgą matczynych emocji – tak na Instagramie napisała Edyta Górniak.

Artystka jest wdzięczna swoim fanom za słowa, jakimi się z nią dzielą. Edyta Górniak podkreśliła, że wiele dla niej znaczy zaangażowanie wielbicieli w jej działalność.

Wasze Słowa, które napływają do mnie od zeszłej Niedzieli zapierają dech w Sercu.. Dziękuję za Wasze ogromne uznanie i za wsłuchanie się w Muzykę Sercem. Wasze uczucia, wzruszenie i szczęście są także moimi, dlatego jestem bardzo Wdzięczna za tę pomnożoną radość. Nie spoczywając na laurach, oddaje dziś w Wasze ręce ...Nowy Singiel. Miał ukazać się na Wielkanoc, lecz musiał ustąpić miejsca Jose Carrerasowi :) – dodała artystka.

Zdania o utworze Górniak podzielone

Fani Edyty Górniak byli podekscytowani informacją o nowym singlu. Na tę chwilę czekali już od dawna. Kiedy artystka podzieliła się swoim utworem, wielu z internautów niestety było zawiedzionych. Wokalistka podkreślała, że jest to jej singiel. Jak się jednak okazało, Górniak udostępniła swoją wersję religijnej pieśni "W tobie jest światło". Nie wszyscy wielbiciele jej muzyki byli z tego zadowoleni, czego nie kryli w komentarz pod utworem na YouTubie. Co dokładnie pisali?

Pięknie zaśpiewane, ale to żaden singiel tylko cover. Liczyłam na jakiś nowy, autorski kawałek.

Oczywiście niewątpliwie jest to piękny utwór... Jednak nazwanie tej pieśni nowym singlem to chyba jest trochę na wyrost.

Niestety choć jest to piękne wykonanie to nazywanie tej pieśni nowym singlem jest to zdecydowanie nie na miejscu! Czekam na prawdziwy nowy singiel!

Oprócz słów rozczarowanych osób pojawiło się także wiele komplementów. Nikt nie ukrywał, że to wykonanie naprawdę porusza.

Twój głos daje ukojenie i otula serca 🤍 Dziękuję za to przepiękne wykonanie.

Pani Edyta śpiewając "maluję obraz" dźwiękiem! Jest prawdziwą Artystką i skarbem wokalnym Polski! 👏👍🙂

...i słów zabrakło. ❤️

A co wy uważacie o tym utworze?

