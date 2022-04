"The Voice of Poland". Justyna Steczkowska przygotowuje się do ślubu? Różnica wieku ma nie być żadną przeszkodą

Justyna Steczkowska nie posiada się z radości, ponieważ jej najstarszy syn Leon Myszkowski od pewnego czasu jest szczęśliwie zakochany. W swoich mediach społecznościowych pociecha gwiazdy chętnie udostępnia materiały ze swoją wybranką Ksenią. Jego ukochana nie kryje się z tym, że chciałaby już stanąć na ślubnym kobiercu. Według medialnych doniesień, niedługo możemy się spodziewać ślubu zakochanej pary.

Leon Myszkowski - historia miłości

Leon Myszkowski jest najstarszym synem Justyny Steczkowskiej. Od około dwóch lat, tworzy on szczęśliwy związek z o 11 lat starszą Ksenią. Zakochana para kilka miesięcy temu zaliczyła nawet medialny debiut u sławnej mamy, którą mogliśmy oglądać m.in. w "The Voice of Poland". Poznaliśmy się na imprezie walentynkowej w klubie. Po prostu podszedłem i zagadałem, bo myślałem, że się na mnie patrzy. Co ważne w tej historii, oboje mamy delikatną wadę wzroku. Okazuje się, że Ksenia wcale na mnie nie patrzyła – miał opowiadać syn gwiazdy cytowany przez "Super Express".

Justyna Steczkowska przygotowuje się już do ślubu?

Słynna piosenkarka ma być zachwycona partnerką swojego najstarszego syna i mówi o niej w samych superlatywach. Ma przepiękną dziewczynę, która podróżuje z nami, jest cudowna, ładna, mądra, fajna – opowiadała o Ksenii Steczkowska. Artystka ma nawet wobec ukochanej syna plany. – Bardzo bym chciała zostać babcią! Syn się nie spieszy, nie dziwię się. Jak człowiek podejmuje decyzję, żeby być rodzicem, to powinien być świadomy tego, z czym to się wiąże – wyznała wokalistka w „Dzień Dobry TVN”.

Według "Super Expressu", potencjalny ślub Leona i Kseni jest aktualnie tematem numer jeden rozmów w rodzinie Steczkowskich. Zakochani mają być pewni tego, że chcą się ze sobą związać na całe życie, a różnica wieku między nimi ma nie stanowić żadnej przeszkody. Na łamach mediów społecznościowych para chętnie publikuje filmiki, na których okazuje sobie uczucia.

