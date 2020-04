"The Voice of Poland". Kamil Bednarek wydał singiel "Bądź przy mnie" i zmienił wizerunek? "Izolacja zmusza do refleksji"

Pomimo pandemii koronawirusa Kamil Bednarek wydał nowy singiel. To piosenka całkiem inna od tych, które znany z jego repertuaru. Czy wokalista zmienia wizerunek? Bednarek przyznaje, że izolacja zmusza do refleksji.

Kamil Bednarek zmienia wizerunek?

Niedawno Kamil Bednarek świętował dziesięciolecie swojej pracy artystycznej. W "Dzień Dobry TVN" - prosto ze swojego ogrodu - opowiedział o tym, jak spędza czas podczas izolacji. Kilka dni temu ukazał się najnowszy singiel wokalisty "Bądź przy mnie", który różni się od jego poprzednich utworów. Czy to oznacza zmianę wizerunku?

Przez większość czasu podczas swojej kariery, Bednarek żył "w trasie". Teraz, tak jak większość z nas, musiał się zatrzymać. "Jestem w trakcie produkcji płyty, która będzie powrotem do tego, co robiłem kiedyś (...) Teraz jest fajny czas, żeby pooddychać, zastanowić się, zrobić sobie refleksję, bo wszyscy żyliśmy w biegu i nieustannym stresie, a teraz człowiek może się zastanowić, co jest rzeczywiście ważne" - zauważył Kamil. "Mam nadzieję, że jak już wrócimy po tej przerwie to wszyscy będą się jeszcze bardziej cieszyć i lepiej bawić na koncertach - podsumował.

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news