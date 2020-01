"The Voice of Poland". Maja Kapłon będzie miała operację w USA! Zebrano już całą potrzebną kwotę?

Maja Kapłon - uczestniczka 8. edycji "The Voice of Poland" - ogłosiła radosną nowinę! Będzie miała operację w USA, dzięki której będzie mogła wrócić do normalnego funkcjonowania. Czy zebrano już całą potrzebną kwotę?

Maja Kapłon będzie miała operację! W piątek, 24 stycznia 2020 r. w Warszawie odbył się specjalny koncert, z którego dochód został przekazany na rzecz Mai Kapłon. 24-letnia finalistka 8. edycji "The Voice of Poland" musi zebrać 5 mln złotych na operację kręgosłupa w USA. Dzień po koncercie Maja ogłosiła, że termin operacji jest już ustalony i wkrótce wylatuje do Stanów Zjednoczonych! Maja Kapłon potrzebuje pomocy! Musi zebrać 5 mln złotych na operację kręgosłupaZobacz więcej - Dostałam wiadomość od pielęgniarki, że bookuje dla mnie datę 24 lutego na operację i muszę być tam dwa tygodnie wcześniej na testing, czyli kochani - udało się, 24 lutego będę miała operację. Dziękuję, jestem tak szczęśliwa! - powiedziała ze łzami w oczach Maja w filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych. - Teraz wiem, że to się wszystko uda - dodała. Warto zauważyć, że cała kwota na operację nie jest jeszcze uzbierana. Zbiórka na siepomaga.pl dalej trwa, ale operacja może się odbyć, bo pieniądze nie muszą być wpłacone od razu. Maja Kapłon - co jej dolega? Maja urodziła się ze skrzywieniem kręgosłupa. Gdy miała cztery lata, jej rodzice usłyszeli, że dziewczynka musi przejść operację. Okazało się, że nie była to jedna operacja, ale aż osiemnaście. Po włożeniu stalowego pręta, podtrzymującego kręgosłup wydawało się, że stan Mai jest ustabilizowany. Wszystko pokomplikowało się pod koniec wakacji 2019, gdy pojawiły się problemy z oddychaniem i kłucie w klatce piersiowej. Po badaniach okazało się, że pręt pękł. Finalistka 8. edycji "The Voice of Poland" musi przejść operację stabilizacji i resekcji kręgosłupa. Kamil Bednarek i pozostali Trenerzy chcą pomóc Mai Kapłon. W jaki sposób zbierają pieniądze na jej leczenie?Zobacz więcej Zobacz galerię https://www.facebook.com/telemagazynpl/