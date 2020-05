"The Voice of Poland". Marika została mamą bliźniaków! Wokalistka długo ukrywała ten fakt przed mediami

Marika właśnie zdobyła się na wyznanie, że jest mamą bliźniaków. Wokalistka i prowadząca "The Voice of Poland" długo ukrywała ten fakt przed mediami i fanami.

Marika jest mamą bliźniaków

Marika w latach 2013-2014 prowadziła "The Voice of Poland", później skupiła się na muzyce, nowej płycie, radiu i wydaniu książki "Antydepresanty". W 2018 roku Marika zniknęła z mediów. Do 2020 roku była też mało aktywna w mediach społecznościowych. Teraz wszystko się wyjaśniło.

Z okazji Dnia Matki, Marika opublikowała na swoim profilu na Instagramie serię zdjęć, z uroczymi niemal dwuletnimi chłopcami. Okazuje się, że w 2018 roku wokalistka została mamą bliźniaków.

Dwa ważne powody...dlaczego tyle czasu minęło od ostatniej płyty do najnowszego singla.

Ściskam i tulę wszystkie mamy!!!

Gratulujemy!