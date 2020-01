"The Voice of Poland". Michał Szpak padł ofiarą okropnego hejtu. Wyzywano go i poniżano!

Sława to nie tylko blaski, ale również cienie. Na własnej skórze przekonał się o tym Michał Szpak, który padł ofiarą okropnego hejtu. Trener "The Voice of Poland" był wyzywany, poniżany i dręczony.

Michał Szpak to jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich wokalistów. Emocje wzbudzał już na samym początku swojej kariery, kiedy po raz pierwszy pojawił się w telewizji. Wiosną 2011 r. pojawił się na castingu do pierwszej edycji "X Factor". Po wykonaniu piosenki "Dziwny jest ten świat" z repertuaru Czesława Niemena otrzymał od publiczności owacje na stojąco. W programie dotarł do finału i zajął drugie miejsce, przegrywając z Gienkiem Loską.

Michał Szpak w programie "X Factor" zajął drugie miejsce i choć nie wygrał, udział w talent show otworzył mu drzwi do wielkiej kariery. W życiu kolorowego wokalisty nie brakowało jednak przykrych momentów. Szpak na początku swojej kariery zmagał się z ogromnym hejtem, o czym opowiedział w rozmowie z Party.

Kiedyś w sklepie usłyszałem: „Ty, k, małpo, wypier stąd!”. Albo ktoś rzucił mi prosto w twarz: „Transwestyta”, „Pier*** pedał”. Ale z takimi komentarzami borykałem się w Jaśle od samego początku, kiedy tylko zacząłem dorastać. Już wtedy miałem odmienne zdanie, inny styl, zachowanie. To się nie podobało. Gdy stałem się osobą publiczną, zyskałem też fanów, którzy dali mi siłę — powiedział Michał Szpak.

Trenerowi "The Voice of Poland" z biegiem czasu udało się uporać z hejtem. Jak przyznał, pomogli mu w tym wierni fani, którzy wspierają go od samego początku. To oni dali mu siłę.