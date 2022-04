"The Voice of Poland". Sylwia Grzeszczak zachwyca talentem od lat! Zobaczcie, jak zmieniała się wokalistka!

Sylwia Grzeszczak to dzisiaj jedna z najpopularniejszych wokalistek. Znają ją chyba wszyscy Polacy! Miłość do muzyki w żyłach Sylwii Grzeszczak płynie już od najmłodszych lat, bowiem jako dziecko próbowała swoich sił w kultowym już programie "Od przedszkola do Opola"! Zobaczcie, jak przez lata zmieniała się Sylwia Grzeszczak!