"The Voice of Poland". TVP o zamieszaniu wokół składu jury: Udział pani Margaret nie był planowany w najnowszej edycji. Kiedy poznamy nazwiska Trenerów?

Telewizja Polska zabrała głos w sprawie zamieszania wokół składu jury 11. edycji "The Voice of Poland". Z oświadczenie wynika, że udział Margaret nie był planowany w najnowszej edycji muzycznego show. Kiedy poznamy nazwiska Trenerów?

Margaret rezygnuje z "The Voice of Poland", TVP komentuje

Ostatnio głośno zrobiło się za sprawą krótkiej, acz treściwej wypowiedzi Margaret. Wokalistka w jednym z komentarzy na Instagramie oświadczyła, że odchodzi z "The Voice of Poland", bo "to jest TVP".

Po tych słowach w mediach zawrzało. Głos w sprawie zabrała nawet Doda, która zasugerowała, że Jacek Kurski i jego żona blokują jej udział w show.

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami, w niedzielę, 31 maja w sieci pojawiło się oświadczenie Telewizji Publicznej. Jego treść znajdziecie poniżej.

W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami, dotyczącymi ustalania składu jury programu „The Voice of Poland” TVP informuje, że w celu zapewnienia jak największej atrakcyjności formatu skład ten jest modyfikowany co sezon. Udział pani Margaret nie był planowany w najnowszej edycji „VoP”. Pełna lista członków jury zostanie podana w najbliższym czasie. - czytamy w oświadczeniu TVP.

Co o tym sądzicie? Czekamy na listę Trenerów 11. edycji "The Voice of Poland", która ma zostać podana w w najbliższym czasie.