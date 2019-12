"The Voice Senior". Będzie 2. edycja? Urszula Dzudziak jest zachwycona programem! Znowu będzie Trenerką?

Za nami finał "The Voice Senior". Teraz pojawia się pytanie, czy będzie 2. edycja? Prezes TVP Jacek Kurski zdradził już co nieco na ten temat. Urszula Dudziak - Trenerka 1. edycji - także ma wątpliwości, jaka powinna być odpowiedź.

"The Voice Senior" - będzie 2. edycja?

Telewizja Polska ogłosiła, że "The Voice Senior" był jej wielkim sukcesem. Cztery odcinki nowego programu oglądały średnio 3 mln widzów. W finale wygrały siostry Szydłowskie, czyli Elżbieta, Krystyna i Jolanta, które były w drużynie Urszuli Dudziak. Czy będzie 2. edycja show dla śpiewających seniorów?

Podczas finału obecny był prezes TVP, Jacek Kurski, który wypowiedział się na temat przyszłości formatu. - Telewizja cieszy się ostatnio wieloma sukcesami: w sporcie, rozrywce, serialach, chociażby Eurowizja ostatnio. Ale sukces tego programu cieszy mnie szczególnie i napawa olbrzymią satysfakcją, dlatego że to potwierdzenie tego, że jako telewizja zrobiliśmy dobrze, zwracając się w stronę szczerości, prawdy, prawdziwych emocji, tego co w ludziach jest najpiękniejsze. Widać gołym okiem dzisiaj, że nie botoks, nie silikon, nie pic, nie udawanie jest przepustką do sukcesu, ale właśnie prawda, szczerość, autentyzm waszych świadectw, waszego życia; pokazanie, że jesień życia, dojrzałość może być po prostu piękna i wiarygodna - stwierdził.

Kurski zapowiedział, że ambicją Telewizji Polskiej jest kontynuowanie "The Voice Senior", a może nawet jego rozbudowa. Dodał także, że powstaną nowe formaty dedykowane seniorom. Ze zdaniem prezesa TVP zdaje się być zgodna Urszula Dudziak, która obok Alicji Majewskiej, Andrzeja Piasecznego i Marka Piekarczyka zasiadała w fotelu Trenera w 1. edycji. - Tak duża oglądalność wskazuje na to, że tego typu programy są bardzo potrzebne (...) Mam nadzieję, że będzie dużo zgłoszeń z całej Polski - mówi Dudziak. Czy także pojawi się w kolejnej odsłonie? - Gdyby to ode mnie zależało to na pewno tak - wskazuje wokalistka.

