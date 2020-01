"The Voice Senior". Mika Urbaniak, córka Urszuli Dudziak trafiła do szpitala z 5,4 promila alkoholu we krwi!

Mika Urbaniak, to córka legend polskiej muzyki jazzowej: Urszuli Dudziak i Michała Urbaniaka. Podobnie jak jej rodzice, ona również poświęciła się muzyce. Wokalistka udzieliła ostatnio szczerego wywiadu do Gazety.pl, w którym przyznała, że od 16 lat walczy z chorobą dwubiegunową afektywną, przez lata zmagała się też z alkoholizmem i depresją.

Gdy byłam już w college’u, miałam takie momenty, że ze strachu nie byłam w stanie wyjść z pokoju. Albo jak wychodziłam na kampus, miałam wrażenie, że wszyscy na mnie patrzą. Taka fobia społeczna. Schowałam do torebki butelkę z alkoholem i co jakiś czas popijałam, żeby było mi łatwiej. To był pierwszy rok studiów, miałam 19 lat - powiedziała Mika Urbaniak.

Mika Urbaniak wyznała, że mama kilkakrotnie wyciągała ją z różnych opresji. W końcu Urszula Dudziak zagroziła, że wyrzuci ją z domu.

Jednej nocy, już pod koniec tego okresu, poszłam obładowana alkoholem do mojego przyjaciela. Miałam pieniądze, bo koncertowałam wtedy u Smolika. Zaczęliśmy pić. Mieszałam wszystkie możliwe alkohole. W pewnym momencie powiedziałam, że wracam do domu. Przyjaciel próbował mnie zatrzymać, ale najwyraźniej go zignorowałam. Gdy wchodziłam do taksówki, urwał mi się film. Mam tylko takie wspomnienie, że stoję niedaleko jakiegoś parku, kompletnie zdezorientowana. Potem obudziłam się już w szpitalu. Miałam 5,4 promila alkoholu we krwi. Byłam cała posiniaczona, z ogromnym guzem na głowie. Wszystko, co miałam przy sobie, zniknęło, łącznie z ubraniami. Prawdopodobnie ktoś mnie pobił i okradł.