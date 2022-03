"The Voice Senior". Rafał Brzozowski uczcił pamięć Witolda Paszta. Prezenter zdobył się na wzruszający gest

Rafał Brzozowski był prowadzącym drugiej i trzeciej edycji słynnego programu "The Voice Senior". To właśnie tam miał on okazję poznać Witolda Paszta i się z nim zaprzyjaźnić. Po śmierci słynnego wokalisty, Rafał Brzozowski obiecał, że będzie powracał do piosenek Witolda Paszta. Jak się okazuje, dotrzymał on słowa i podczas konferencji ramówkowej TVP, Rafał Brzozowski oddał hołd zmarłemu muzykowi.