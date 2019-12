"The Voice Senior". Wyniki finału były ustawione?! To nie siostry Szydłowskie powinny wygrać? Kto był na 2. miejscu?

Program "The Voice Senior" okazał się być hitem Telewizji Polskiej, a duża oglądalność przełożyła się na spore rozłożenie sympatii widzów do uczestników. To z kolei sprawiło, że wyniki finału "The Voice Senior" nie wszystkich zadowoliły. To nie siostry Szydłowskie powinny wygrać?

Siostry Szydłowskie nie powinny wygrać? W finale "The Voice Senior" zobaczyliśmy 8 finalistów wyłonionych w poprzednich etapach. W pierwszej częście finałowego odcinka na scenie zaśpiewali: Bogumiła Kucharczyk-Włodarek i Mieczysław Pernach z drużyny Andrzeja Piasecznego, Jadwiga Kocik i Janusz Sztyber z teamu Alicji Majewskiej, Władysław Jarecki i Kazimierz Kiljan z ekipy Marka Piekarczyka oraz siostry Szydłowskie i Waldemar Wiśniewski, którzy trafili do drużyny Urszuli Dudziak. Do drugiego etapu - ścisłego finału, decyzją trenerów, przeszli Bogumiła, Janusz, Władysław oraz siostry Szydłowskie. Siostry Szydłowskie zaśpiewają na Sylwestrze Marzeń z Dwójką. "Nie chcemy zanudzić publiczności!"Zobacz więcej Na zwycięzcę głosowali widzowie za pośrednictwem sms-ów. Ostatecznie wygrały siostry Szydłowskie czyli Elżbieta, Krystyna i Jolanta. Panie nie ukrywały radości z werdyktu i tuż po finale dziękowały każdemu, kto przyczynił się do ich sukcesu. Siostry otrzymały tytuł Najlepszego Głosu w Polsce wśród seniorów i wygrały 50 tysięcy złotych oraz wakacje marzeń o wartości 30 tysięcy złotych. Na dodatek, wystąpią w czasie Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem. Okazuje się jednak, że wyniki finału "The Voice Senior" wzbudziły wiele skrajnych emocji wśród fanów programu. Niektórzy podejrzewają, że finał był "ustawiony" i z góry wiadomo było, że wygrają właśnie siostry. Internauci wskazują także, że pozostali finaliści mieli mniejsze szanse, bo występowali solo. Niech ktoś powie,że to nie była ustawka od początku. The Voice Senior TVP wstyd!!! Dosłownie wstyd!!! Moim zdaniem trochę to niesprawiedliwe, może we 3 ładnie śpiewają, ale osobno nie miałyby szans... Jak dla mnie ustawione. Wystarczy poczytać komentarze wcześniejsze. Akurat pozytywnych komentarzy na temat sióstr widziałam najmniej. Coś tu nie gra. Szkoda, byli lepsi. Ci którzy wcześniej odpadli i Ci, którzy byli w wielkim finale oprócz sióstr. I od razu 3 takie same bukiety dostały... Ustawione jak nic... "The Voice Senior" - wyniki finału (kolejność finalistów) Wiele osób zastanawia się zapewne, które miejsca zajęli pozostali finaliści. Okazuje się, że na drugim miejscu uplasował się 73-letni Władysław Jarecki z drużyny Marka Piekarczyka. Trzeci był Janusz Sztyber od Alicji Majewskiej, a czwarta Bogumiła Kucharczyk-Włodarek z drużyny Andrzeja Piasecznego. Nieprzekonanych zapewne i tak nic nie przekona. My gratulujemy siostrom i życzymy dalszych sukcesów. Widzowie wydali już "wyrok". Lawina komentarzy w sieciZobacz więcej