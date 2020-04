"The Walking Dead". Danai Gurira, czyli Michonne dostanie własny serial? Spin-off jest już w drodze

Danai Gurira rozstała się z "The Walking Dead" w 10. sezonie, ale wszystko wskazuje na to, że aktorka powróci jeszcze do roli Michonne. W przygotowaniu ma być podobno spin-off, który ma wprowadzić widzów do serii filmów z Andrew Lincolnem w roli głównej!

Danai Gurira pożegnała się z postacią Michonne. Aktorka zapowiadała w 2019 roku, że po zakończeniu zdjęć do 10. sezonu "The Walking Dead" będzie chciała szukać nowych wyzwań, ale wygląda na to, że do roli Michonne jeszcze powróci. Serwis We Got This Covered sugeruje, że jej odejście z "The Walking Dead" w 13. odcinku 10. serii było tak naprawdę wstępem do nowej serii. Mowa o spin-offie, który miałby być wprowadzenie do filmów o Ricku Grimesie (Andrew Lincoln).

Źródła serwisu wskazują jednak, że pierwszy film z serii "The Walking Dead" ma spore opóźnienia. Scenariusz jest na razie przepisywany, dlatego nie zanosi się, aby zdjęcia do produkcji miały ruszyć jeszcze w tym roku. Film o Ricku Grimesie miałby się pojawić w kinach najwcześniej w 2022 r.

Inaczej ma się sprawa z potencjalnym spin-offem "The Walking Dead". Serial o Michonne planowany jest na jeden sezon, a prace na planie miałyby ruszyć jeszcze w tym roku.