"The Walking Dead" sezon 10. Imponująca bitwa z Szeptaczami. Była lepsza niż wielka bitwa o Westeros w "Grze o tron"?

Wielka bitwa w 10. sezonie "The Walking Dead" za nami. Widzowie i krytycy zwracają już uwagę na imponującą realizację i porównują starcie z Szeptaczami do wielkiej bitwy o Westeros w 8. sezonie "Gry o tron".

W 10. sezonie "The Walking Dead" dostarcza widzom mnóstwo emocji. W drugiej części najnowszej serii zobaczyliśmy starcie bohaterów z Szeptaczami, które już przez niektórych widzów i krytyków porównywane jest do wielkiej bitwy o Westeros z finałowego sezonu "Gry o tron".

Bitwę z Szeptaczami rzeczywiście można zaliczyć do najbardziej spektakularnych potyczek w historii "Żywych trupów". Twórcom doskonale udało się oddać na ekranie atmosferę niepokoju i zagrożenia, pokazano trudne wybory moralne bohaterów (m.in. Judith), fabularny twist z Neganem w roli głównej, świetne sceny walki i śmierć kluczowej bohaterki. Do tego płonąca scenografia i katapulty, które na wielu widzach zrobiły bardzo duże wrażenie.

Na forach internetowych przeważa opinia, że 12. odcinek to najlepszy epizod w tym sezonie "The Walking Dead". Cieszy fakt, że twórcy serialu nie stoją w miejscu i wdrażają sporo ciekawych pomysłów. I choć porównania do kultowych starć z "Gry o tron", w tym głośnej bitwy o Westeros są raczej na wyrost (nie ten budżet), to bitwa z Szeptaczami z pewnością zasługuje na uznanie.

Co sądzisz o wielkiej bitwie z 10. sezonu "The Walking Dead"? Też uważasz, że serial zaliczył imponujący skok jakościowy? Czekamy na twoją opinię!