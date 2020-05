"The Walking Dead" sezon 10. Norman Reedus zapowiada epicką bitwę w stylu "Gry o tron"

Epicka bitwa w "The Walking Dead"? To możliwe! Norman Reedus w najnowszym wywiadzie zapowiedział wielkie starcie w finale 10. sezonu "The Walking Dead". Padło nawet porównanie do bitewnych scen z "Gry o tron".

Epicka bitwa? Już gdzie to słyszeliśmy. Norman Reedus, czyli Daryl z "The Walking Dead" twierdzi, że czekanie na finał 10. sezonu zostanie widzom wynagrodzone. Aktor w rozmowie z Entertainment Weekly zapowiedział już epicką bitwę w stylu "Gry o tron". Norman Reedus opowiedział przy tym o pracy nad finałowym odcinkiem, którego premiera została przełożona z powodu pandemii koronawirusa. Graliśmy ogromne sceny bitewne do późnych godzin, które mają epicką skalę. Te sceny bitewne będą legendarne. - zapewnia aktor w rozmowie z Entertainment Weekly. Finałowy odcinek 10. sezonu przełożony! Prace wstrzymane przez koronawirusa!Zobacz więcej Trzeba przyznać, że jego wypowiedź na temat finału 10. sezonu "The Walking Dead" przypomina sposób, w jaki twórcy i aktorzy "Gry o tron" zapowiadali wielką bitwę o Westeros z 8. sezonu hitu HBO. Opinie widzów na temat mocno rozreklamowanego starcia były jednak podzielone. Oby słowa Normana Reedusa znalazły pełne pokrycie w faktach na ekranie. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy obejrzymy 16. odcinek 10. sezonu "Żywych trupów".