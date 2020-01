"The Walking Dead" sezon 10B. Data premiery jest już znana! Kiedy nowe odcinki? Co wydarzy się w drugiej części 10. sezonu?

Za nami finał połowy 10. sezonu "The Walking Dead", a FOX już ujawnił datę powrotu produkcji po przerwie. W Polsce odbędzie się on kilkanaście godzin po premierze w Stanach Zjednoczonych. Czego widzowie mogą się spodziewać po nowych odcinkach "The Walking Dead"?

"The Walking Dead" sezon 10B - kiedy premiera w Polsce?

Wiadomo już, kiedy obejrzymy pierwszy odcinek drugiej połowy 10. sezonu "The Walking Dead". Telewizja FOX ogłosiła, że na kontynuację serii w Polsce będziemy musieli czekać do poniedziałku, 24 lutego 2020 r.. Odcinek 9. sezonu 10. zostanie wyemitowany jak zwykle o godz. 22 czasu polskiego, a więc kilkanaście godzin po premierze w Stanach Zjednoczonych.

"The Walking Dead" sezon 10B - co się wydarzy?

Pierwsze teasery drugiej części 10. sezonu zdradzają, że zobaczymy nowe oblicze Szeptaczy, które może być jeszcze bardziej przerażające niż dotychczas. Pojawienie się tej grupy zmieniło wszystko, co wydawało się znane. Mają swoje terytorium i bronią wszystkiego, co uważają za swoje.

Wygląda na to, że poza Alfą (Samantha Morton) i Betą (Ryan Hurst) ukaże się kolejna mocna jednostka w obozie Szeptaczy. Czy zamiary Negana (Jeffrey Dean Morgan) związane z Szeptaczami powiodą się? Jego dołączenie do tej grupy będzie oznaczało spore osłabienie sytuacji mieszkańców Aleksandrii. A może postanowi zniszczyć Alfę i jej sprzymierzeńców? Co z pozostałymi bohaterami? "Nie walczymy dla zemsty. Walczymy dla przyszłości - słyszymy w teaserze głos Daryla (Norman Reedus).

Telewizja FOX ma wyłączne prawa do międzynarodowej dystrybucji kultowego serialu "The Walking Dead" i jako pierwsza prezentuje widzom z całego świata premiery najlepszych produkcji rozrywkowych. Warto przypomnieć, że już w październiku 2020 r. swoją premierę będzie mieć 11. sezon "The Walking Dead". Stacja AMC zamówiła także nowy serial - "The Walking Dead: World Beyond" (premiera 13 kwietnia) oraz 6. sezon "Fear The Walking Dead" (premiera prawdopodobnie w czerwcu).

