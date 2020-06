"This Is Going To Hurt". Ben Whishaw zagra lekarza komika w nowym serialu BBC i AMC

Ben Whishaw zagra główną rolę w nowym serialu BBC i AMC pt. "This Is Going To Hurt". To ekranizacja pamiętnika Adama Kay'a, brytyjskiego komik i byłego lekarza. Co już wiadomo o tej produkcji? Oto pierwsze szczegóły.

Ben Whishaw wraca na mały ekran. Po roli w nagradzanym serialu "Skandal w angielskim stylu" z 2018 roku, brytyjski aktor wystąpi w kolejnej produkcji telewizyjnej. Mowa o nowym serialu BBC i AMC pt. "This Is Going To Hurt", który będzie ekranizacją wspomnień byłego lekarza, a obecnie komika - Adama Kay'a. Produkcja ma pokazać jasne i ciemne strony pracy lekarza. Kay został scenarzystą i jednym z producentów wykonawczych projektu. Reżyserką serialu została Lucy Forbes, która pracowała wcześniej przy 2. sezonie "The End of the F***ing World". To uczciwe, przezabawne, rozdzierające serce spojrzenie na wielką instytucję jaką jest państwowa służba zdrowia oraz armię nieznanych bohaterów, którzy pracują w najbardziej stresujących warunkach. Kryzys spowodowany przez Covid-19 rzucił jeszcze więcej światła na ich wspaniałą pracę i podkreśla konieczność wspierania NHS i jego pracowników. Z niecierpliwością czekam na opowiedzenie tej historii wraz z Lucy Forbes i wspaniałym zespołem SISTER, aby przenieść słowa Adama na mały ekran. - powiedział Ben Whishaw.