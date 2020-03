"To był rok!". Radek Liszewski i Robert Rozmus przenieśli się do roku 1992! Jak gwiazdor disco polo zarobił pierwszy milion?

Rusza nowy sezon programu "To był rok!". Marzena Rogalska, Katarzyna Zielińska i Maciej Kurzajewski zabiorą widzów w podróż do roku 1992. Goście programu to Radek Liszewski i Robert Rozmus. Nastrojową balladę "End of the road" zespołu Boyz II Man wykonał Marcin Sójka.