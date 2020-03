"To był rok!" sezon 2. odcinek 3. Lider Papa Dance i gwiazdor "Na Wspólnej" wracają do roku 1986! Który z nich nie zdał matury?

W 3. odcinku nowego sezonu programu "To był rok" przeniesiemy się w sam środek szalonych lat osiemdziesiątych! W nostalgiczną podróż do roku 1986 zabiorą nas Paweł Stasiak i Mieczysław Hryniewicz! Sprawdź, co się wydarzy!

"To Był Rok" sezon 2. odcinek 2. w niedzielę, 22 marca, o godz. 21:15 na antenie TVP1! - sprawdź program tv Tym razem cofniemy się w czasie aż o 34 lata! W podróż do roku 1986 wyruszymy z Pawłem Stasiakiem, liderem grupy Papa Dance, i Mieczysławem Hryniewiczem, którego wszyscy znamy z roli Włodka Zięby z serialu "Na Wspólnej"! Adam Sztaba, Kuba Wojewódzki i reszta ekipy programu na starych zdjęciach. Kto zmienił się najbardziej?Zobacz więcej Paweł Stasiak trafi do drużyny Macieja Kurzajewskiego! Jeden z najbardziej znanych muzyków z lat 80. opowie o tym, jak kiedyś... nie zdał matury z języka rosyjskiego! Gość Kasi Zielińskiej zdradzi nam natomiast, czym zajmował się w latach 80. we Francji i podzieli się z widzami kilkoma życiowymi radami! W odcinku dowiemy się także, jakie prezenty z Ameryki najczęściej otrzymywali krewni z Polski oraz co oznaczało posiadanie reklamówki z Pewexu… Gościem muzycznym będzie Małgorzata Ostrowska, która zaśpiewa swój wielki hit ze ścieżki dźwiękowej filmu "Podróże Pana Kleksa", który swoją premierę miał właśnie w 1986 roku!